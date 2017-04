Xóchitl Gálvez identifica a Hugo López como su agresor

Ciudad de México

La bancada del PAN en el Senado anunció que presentará un punto de acuerdo para exigir al gobierno del Estado de México y la Secretaría de Gobernación que cese la violencia en el marco de la campaña electoral, una vez que la delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, identificó a su agresor como Hugo López, "El Gigio", a quien se le vincula con el priismo de Tlalnepantla.

En conferencia de prensa, la senadora Laura Rojas dijo que su bancada y todo el sistema del PAN van a arropar a la delegada Gálvez porque éste no es un "hecho aislado", sino que han ocurrido otros recientemente en Tultitlán e Ixtapaluca.

Gálvez llegó al Senado cojeando por las agresiones del pasado domingo en el tianguis de El Tenayo, ubicado en Tlalnepantla, donde, refirió, le aventaron proyectiles con papas, elotes y cañas, por lo que en las últimas horas ha tenido que tomar desinflamatorios, pues ademas se le detectó un esguince en el pie que tiene inflamado.

"Ayer me sentía muy mal, toda 'tranqueada', pero sí voy a regresar al tianguis y sí creo que la alcaldesa (Denisse Ugalde) tiene que garantizar la seguridad. Al parecer, en las redes sociales, me han dicho que ese joven cobra en los tianguis. Y esto es muy común porque ellos a lo que se dedican es a inyectar el miedo", expuso Gálvez al abundar que ella quisiera ser fiscal anticorrupción para denunciar y perseguir todo este tipo de delitos, pero se profesión de ingeniera le impide competir por el cargo.

La delegada presentó una fotografía en la que se muestra al "Gigio" en mítines del PRI, vestido incluso con camisetas que tienen el logotipo del partido. "El señor era un emisario del PRI. Si vemos las fotografías, ahí está la alcaldesa de Tlalnepantla, se ve que es un personaje de ellos", aseveró Gálvez.





"Hugo López, le dicen "El Gigio", es un persona importante de Tlalnepantla y se me fue a los golpes, patadas, trancazos, empujones y hasta el momento no he recibido una llamada de la alcaldesa de Tlalnepantla, que debió disculparse de la agresión en su municipio", evidenció la panista.

En ese sentido, la senadora Rojas dijo que la próxima semana demandarán en un punto de acuerdo que el procurador y el gobernador del estado garanticen la seguridad en las campañas, porque en vez de utilizar los recursos para proteger a los ciudadanos, dedican a las corporaciones policiacas a inhibir el voto y a vigilar a los participantes en la elección.

"Vamos a estar todos los días exigiendo al procurador que se castigue Hugo López y a todos los alcaldes del Estado de México que se comprometan públicamente porque nos han dicho 'en cortito' que ya no va a pasar nada, pero queremos un compromiso público de que habrán la condiciones de seguridad y equidad para el desarrollo de las campañas. Porque lo que sucedió el domingo a Xóchitl, que llegó al grado de violencia física, pues también pasa que quieren inhibir el voto usando a la policía", puntualizó la legisladora.

















