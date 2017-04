Las agresiones son estilos muy priistas: Xóchitl Gálvez

Ciudad de México

La delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, aseguró que las agresiones como la que sufrió en el mercado El Tenayo, en Tlalnepantla, son estilos priistas diseñados para provocar miedo a los ciudadanos.

"Este tipo de acciones sí están diseñadas para provocarle miedo a la gente, que la gente no participe, no salga. Son estilos muy priistas de que esta zona es del PRI y no llega nadie más", dijo en entrevista con Manuel Feregrino para Grupo Fórmula.

"Lo que pasó ayer me parece gravísimo no sólo para el PAN, sino para cualquier partido político de oposición"



La funcionaria afirmó que la agresión no fue en agravio del PAN, sino de cualquier partido político de oposición en el Estado de México para que ningún otro candidato o candidata pueda hacer uso de los espacios públicos y acusó al PRI de deslindarse de la violencia por la que atravesó "así como se deslinda de Yarrington".

"Ya había sufrido acoso en varias campañas, en Hidalgo fui perseguida por personas con armas largas, pero nunca pasaba de la intimidación. Lo que pasó ayer me parece gravísimo no sólo para el PAN, sino para cualquier partido político de oposición", dijo.

En entrevista para MILENIO, Gálvez explicó que su agresor está identificado y que en el reporte médico de la denuncia, se registraron tres patadas en las piernas y dos golpes con proyectiles en la espalda y detalló que fue perseguida con palos y le lanzaron cañas y papas.

Explicó que realiza campaña a favor de la candidata panista por la gubernatura en el Estados de México, Josefina Vázquez Mota, después de las 10 de la noche y los domingos, que es su día libre y no está en funciones como jefa delegacional de Miguel Hidalgo.





