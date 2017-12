La política no se puede judicializar: Willy Ochoa

Tuxtla Gutiérrez

Willy Ochoa, presidente de la mesa directiva del Congreso de Chiapas, declaró que la política no se puede judicializar, esto luego de la detención de Alejandro Gutierrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, tema al que nombró como "El Caso Chihuahua".



"La política no se puede judicializar, puedo observar en el caso Chihuahua a un fiscal compadre que fue inhabilitado por la Función Pública por el manejo de documentos importantes cuando fue delegado de la PGR, que no pasó los exámenes de control de confianza, y eso a muchos de nosotros nos deja con sospechas", declaró Willy Ochoa durante la conferencia.



Dio a conocer la entrega del paquete fiscal 2018 por parte del Ejecutivo Estatal, el presidente del Congreso, aprovechó para asegurar que la noche posterior de la detención de Gutiérrez, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, subió una fotografía a sus redes sociales, lo que según declaraciones de Willy Ochoa es una muestra de la politización de la impartición de justicia.



"Pareciera que todos distraen sus agendas para estar en el tema de Chihuahua, es importante que el gobernador Javier Corral no se preste a ser comparsa de ello y utilizar la justicia con fines electorales," señaló Willy Ochoa tras mostrar a los medios la fotografía. En su mensaje expresó a los medios de comunicación, que no confiaran en Ricardo Anaya, pues declara que la política y la lealtad hay que verla hacia atrás y no hacia adelante.

"Hay que preguntarle al ex presidente Felipe Calderón, al ex dirigente del PAN, Gustavo Madero, a Margarita Zavala, a Rafael Moreno Valle, a Josefina Vázquez Mota, cómo les fue, cuando confiaban en el hoy aspirante o precandidato Ricardo Anaya", expresó Ochoa.

Finalmente mandó una mensaje al Gobernador Javier Corral, por lo que le sucede a las personas de Chihuahua, pues según declaraciones del presidente de la mesa directiva en los homicidios han tenido un incremento de casi 40 por ciento de aumento, y un promedio de 141 muertos de julio a noviembre de este año.

"Yo hago un llamado muy respetuoso, porque se preocupará el Gobernador Javier Corral, por lo que le sucede a las personas de Chihuahua, lo yo que espero es que mi impartición de justicia, sea una impartición en donde el debido proceso de todas aquellas personas que son señaladas no se vulnere", finalizó Ochoa.