Arellanes restará votos a AMLO, aseguran diputados

Monterrey

Luego de que el Partido del Trabajo diera a conocer que la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, va como diputada federal plurinominal, los coordinadores de las bancadas en el Congreso local consideraron que ese nombramiento le restará votos a Andrés Manuel en la localidad.

En entrevista por separado, Arturo Salinas, coordinador del PAN, sostuvo que además de restarle votos a la campaña presidencial de Andrés Manuel, también generará un conflicto interno en la Coalición por la imagen que dejó Margarita al ser procesada por la actual administración estatal.

“Creo que es un tema en que Morena está equivocándose, ha estado postulando en todo el país personajes que lo único de lo que nos hablan es de la incongruencia que tiene el partido y López Obrador, sin duda creo que lo va hacer (restar votos) y va a crear un conflicto interno”, dijo.

Por su parte, Samuel García, coordinador de Movimiento Ciudadano, comentó que la corrupción de Arellanes en su administración municipal ocasionó muertes, ello al recordar lo que sucedió en el Fraccionamiento La Antigua, sobre Lázaro Cárdenas, en donde se derrumbaron diversas casas por presuntos malos cimientos en la obra.

“Hubo muertes por la corrupción de Margarita Arellanes y ahora la premian y se va al Congreso Federal de pluri, porque nadie votaría por ella, la agarrarían a jitomatazos, no la quieren. No se vale, es un descaro lo que está haciendo esa Coalición metiendo gente impresentable a sus listas de pluris”, refirió.

En tanto, Marco González, coordinador del PRI, criticó que la Coalición de Andrés Manuel está reclutando a lo “peorcito” que ha salido del PRI y PAN por presuntos actos de corrupción y demás irregularidades, a su vez, dijo desconocer qué favores le pueda estar pagando el PT a la ex alcaldesa regia.

“Es un tema interno del partido, si ellos creen que les suman algo, adelante, lo que sí me queda claro es que ponerla de plurinominal muestra que no es un activo para el Partido del Trabajo y no sé qué tipo de arreglos puede haber ahí. Andrés Manuel está rescatando todo lo peorcito del PRI, del PAN y de todos lados”, subrayó.

Por último, Jorge Blanco, diputado local con licencia, consideró que la misma Coalición se está echando la soga al cuello dada la imagen que tiene Margarita Arellanes.

“Lo veo muy mal, dada la imagen que tiene la ex alcaldesa, todos sabemos que tiene una imagen muy tachada, yo siempre veo las campañas políticas de quién le puede meter dinero, ese es el argumento que yo veo de la gente de Morena. Con esos detallitos ellos mismos se echan la soga al cuello”, concluyó el independiente.





Diputado de Morena se deslinda.





Ante las críticas de sus compañeros de legislatura, Gabriel Tláloc, diputado local de Morena, se deslindó del nombramiento que el Partido del Trabajo hizo para nombrar a Margarita Arellanes como candidata plurinominal a diputada federal.

“No, hay que aclarar una cosa, ella no es parte de las pluris de Morena, ella es parte de las pluris del Partido del Trabajo, no vamos en coalición en las listas plurinominales y en ningún momento se nos consultó ni a Morena, ni al Partido Encuentro Social (sobre lo de Arellanes)”, respondió.