"Jóvenes deben documentarse para votar"

Debido a la importancia de las elecciones y luego de presenciar la respuesta de los alumnos en el foro de candidatos presidenciales organizado por Actúa, en el Tecnológico de Monterrey, la directora de maestría de la Universidad EDEC, Graziella Fulvi D'Pietrogiacomo, pidió a los jóvenes documentarse para hacer un voto razonado.

En entrevista para MILENIO Monterrey, la académica dijo que todos los jóvenes deben ser responsables en el momento de realizar su voto y buscar información sobre los candidatos, ya que su edad no les permite conocer gran parte de la historia, por lo que no deben fiarse de lo que ven en internet.

"Que entiendan que las redes sociales están llenas de noticias falsas, que la manipulación a través de los medios de la red, es absolutamente letal.

"Yo les diría que después de ver todo lo que se dice en internet, intenten documentarse, escuchen otras fuentes, ve otras cosas, no te dejes engañar... procuren tomar una decisión ponderada y razonada, es su futuro el que está en juego", dijo.

Cuestionada sobre la impresión que se llevó del foro organizado por los estudiantes del Tec de Monterrey, al cual acudieron los cinco candidatos a la presidencia, Fulvi fue honesta y dijo que le dio tristeza ver que los alumnos eran poco críticos.

"Aplaudiendo tonterías, a mí sinceramente me dio una gran tristeza, no quiero parecer clasista, pero estamos hablando de alumnos de una de las instituciones más prestigiadas del país, con un nivel educativo muy alto, dices tú, 'oye qué les pasa', el problema es que los jóvenes no se interesan en política, a los jóvenes se les hace aburrido interesarse de economía", comentó.

A los candidatos, tanto locales como federales, la académica les pidió ofrecer propuestas en lugar de solamente dedicarse a realizar ataques a sus contrincantes.

"Lo que tenemos mucho tiempo de pedir a gritos los candidatos son propuestas, no ataques, no provocaciones, no cosas que son absolutamente irreales, propuestas que vayan acompañadas de qué, cómo, cuándo, dónde, con qué", dijo.

Con respecto a los que buscan la elección, Fulvy les pidió ser éticos y no usar los recursos del aparato gubernamental, y resaltó que no sólo se refiere al dinero, sino a los trabajadores también.

"Tienes todo un aparato, en el supuesto que digan que no están usando dinero real, pero el aparato sí, el mismo ex gobernador o gobernador con licencia, cuánta gente de su aparato gubernamental que debería estar trabajando aquí para nosotros, va en campaña con él", señaló.

