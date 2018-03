Aseguran que no hubo voto corporativo en fiscalías

Monterrey

A pesar de las críticas por votar a cuatro medinistas, el diputado local del PRI, Héctor García, declaró que los diputados no ejercieron un voto corporativo al momento de elegir a los candidatos que integran el cuarteto para la Fiscalía General del Sistema Estatal Anticorrupción.

El legislador priista, expresó que el Comité de Selección no puede ser cuestionado por ningún organismo de la sociedad civil, porque se hizo como ellos lo propusieron y además los integrantes pasaron la lista tal cual, completa, y sin anotaciones en lo particular sobre ningún candidato.

"No fue un voto corporativo, sí creo que cada quien en su conciencia votó por quien mejor consideró, no solamente que venía calificado, porque lamentablemente no es pública la lista donde viene una calificación a un lado de cada quien, cuántas preguntas respondieron, cómo las respondieron, pero sí la hay, el Comité de Selección la tiene", dijo.

Expresó que el hecho de que prácticamente todos votaron por los mismos cuatro que quedaron, caso de Gustavo Guerrero, Guadalupe Saldaña, Javier Garza y Garza y Pedro Arce, identificados con el grupo del ex gobernador, Rodrigo Medina, fue una coincidencia.

García reiteró su desacredito a los representantes de organismos empresariales y civiles que hoy se quejan de cómo se realizó el proceso para la obtención del cuarteto finalista de aspirantes a la Fiscalía General.