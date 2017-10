Llama vocero panista a definir respaldo; descarta expulsiones

México

Si bien la dirigencia nacional de PAN no iniciará ningún proceso para expulsar a los militantes que apoyen la candidatura independiente de Margarita Zavala, es momento de definir su respaldo político, aseguró Fernando Rodríguez Doval, vocero del partido.

Aseguró que hasta el momento no se han presentado quejas contra quienes públicamente han externado su respaldo a la esposa del ex presidente Felipe Calderón; sin embargo, afirmó que los estatutos del partido son claros al respecto. “Cuando un militante llama al voto por otro candidato ya registrado, cosa que en estos momentos no ha ocurrido, se sitúa fuera del partido, no es un proceso de expulsión que el partido lleve a cabo, sino el estatuto de facto, de manera automática, eso está predisponiendo o estableciendo en esos casos”.

En este sentido, Rodríguez Doval destacó la importancia de que definan si se quiere estar con Acción Nacional y la decisión política de participar en el Frente Ciudadano por México o, por el contrario, se pretende fortalecer la candidatura del PRI que, consideró, será la de José Antonio Meade.

“Llamamos a todos nuestros militantes a que se definan”.

Cuestionado sobre la decisión del ex presidente Calderón de continuar en las filas del PAN, a pesar de la renuncia de Zavala, aseguró que esa es una decisión personal que respetará el partido.

“El tono, la forma y el contenido de las cosas que ha dicho solo lo comprometen a él, por lo que en su momento tendrá que hacerse responsable, así como asumir las decisiones políticas ante la coyuntura.

“Nosotros no queremos hacer especulaciones, es una decisión personal del ex presidente y de nuestra parte seguirá un reconocimiento a su gestión. Él está en su derecho de tomar la decisión que desee, lo que sí hemos dejado muy claro es que quienes participen en el PAN, tienen que tener un compromiso con el partido y, eventualmente, con sus candidatos”, dijo.