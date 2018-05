Estado se hace de la vista gorda con pedreras: Salinas

Monterrey

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Arturo Salinas Garza, acusó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de hacerse de la vista gorda con las pedreras que no presentan informes a los que están obligados sobre emisión de contaminantes.

TE RECOMENDAMOS: "Si pedreras incumplieron serán sancionadas"

El legislador local comentó que se reformó la Ley del Medio Ambiente precisamente para facultar al Gobierno Estatal a aplicar sanciones y hasta clausuras a este tipo de establecimientos si no cumplían con la obligación de control de polvos, y ni así las han aplicado.

"A mí me parece que la autoridad ha sido totalmente permisiva, la Secretaría de Desarrollo Sustentable no está haciendo su trabajo, primero nos decían que no podían actuar en contra de las pedreras porque no había una ley que los facultara; el Congreso cumpliendo su obligación con los ciudadanos hizo las modificaciones a la ley, facultó y estableció la norma con la cual las pedreras tienen que funcionar, tener su control de polvos, etcétera.

"Deben de rendir informes y finalmente el Gobierno del Estado se hace de la vista gorda: no le entregan los informes, no van y clausuran las pedreras que también fue una de las promesas de 'El Bronco', lo que vemos hoy es que la contaminación sigue en aumento, no presentan informes y la lógica es que si no los presentan, es que los sancionen y los clausuren, eso es lo que estamos esperando los ciudadanos, que vemos como se contamina la ciudad todos los días", declaró.

MILENIO Monterrey publicó una declaración del secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital Couturier, en el sentido de que los representantes de las diferentes pedreras de la entidad deberán presentar sus informes trimestrales de emisiones de contaminantes o de lo contrario procederán con sanciones.

Con respecto a los rumores de intereses que pudiera tener con esta industria de la caliza el titular con licencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi, Arturo Salinas comentó que prefiere no caer en especulaciones, pero que es un hecho que la dependencia no realiza bien su trabajo.

"Yo no quiero caer en especulaciones, yo lo que quiero es hablar de hechos, y los hechos es que la Secretaría de Desarrollo Sustentable no está haciendo el trabajo, ni está cumpliendo ni haciendo cumplir la ley que es: si no rinde su informe, se multan o se clausura, y aquellas pedreras que no estén cumpliendo con la norma, con la ley que establece cuáles son los requisitos para control de polvos, etcétera, clausurarlas", declaró.