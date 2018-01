Andrés Manuel llegará a Saltillo este domingo

Saltillo, Coahuila

Militantes y simpatizantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se preparan para la visita del precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, el próximo domingo.

La cita es a las 10:30 de la mañana en la Plaza del Congreso en Saltillo, ubicada en el bulevar Francisco Coss y calle Secundino Siller, en el centro de la ciudad.

Gustavo de la Rosa, presidente del Comité Municipal de Morena en Ocampo, comentó que se espera gran afluencia de simpatizantes de Andrés Manuel, para respaldar su precandidatura y aspiraciones.

Este será el único evento que realizará López Obrador en el estado de Coahuila durante las pre campañas, según se dio a conocer en redes sociales.



Así como para escuchar el planteamiento político de gobierno que implementará a partir de que asuma como Presidente de la República.

Expuso que a pesar de un linchamiento mediático y una guerra sucia en redes sociales, el líder de Morena no ha bajado en las encuestas, sino que ha ido subiendo en su posición, superando por 10 puntos al Frente encabezado por el PAN y el PRD.

“Meade no prende, no es una persona que tenga simpatía con los ciudadanos, no tiene liderazgo, el tema del famoso Frente, entre comillas, no prendió tampoco".

“Estamos completamente convencidos de que el Presidente de la República será Andrés Manuel, lleva poco más de 10 puntos por encima del candidato del Frente porque Meade se está yendo al tercer lugar”.

En este sentido subrayó que las estrategias del PRI para desprestigiar a AMLO y bajarle puntos no han servido, comentó que esta diferencia ya no disminuye, sin embargo hay temor de que se esté preparando y se opere un fraude electoral atemorizando a la gente con el Ejército Mexicano gracias a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

