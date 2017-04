Virtud Ciudadana impugnará el IEEM por permitir que MC siga en sesiones del consejo

Toluca

Edgar Irak Vargas Ramírez, presidente del partido Virtud Ciudadana, indicó que en unos días impugnarán al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) por permitir que el partido Movimiento Ciudadano siga participando en las sesiones de Consejo General cuando no presentó candidato a la gubernatura. Dijo que esto es ilegal, inequitativo y atenta contra sus derechos porque no se les permitió seguir en las sesiones.

"Movimiento Ciudadano no presentó candidato y no tiene derecho a participar en las sesiones, sin embargo, está siendo convocado, no así nosotros, lo cual significa un trato desigual, discriminatorio, atenta contra nuestros derechos y da privilegios a un partido que perdió su derecho de participar en las sesiones".

Por otra parte, apuntó que seguirán con su Campaña Sombra para vigilar y evaluar a los 7 aspirantes a la gubernatura del estado, aunque será hasta el 30 de Abril cuando a través de un Parlamento definan a quién le brindarán su apoyo, según de plan de trabajo. "Veremos quién tiene la mejores propuestas, quien tiene mayor congruencia, actúa con mayor honestidad y tienen las mayores virtudes ciudadanas".

Lo más importante –subrayó- es la viabilidad de sus propuestas, el uso de recursos y la capacidad de empatía. "Esperamos tres cosas de su plataforma: su propuesta en materia alimentaria, materia hídrica, garanticen cobertura universal en educación y salud, y cómo harán para que los jóvenes puedan rescatar a la clase media".

Este ejercicio –recordó- inició el año pasado y ya los llevó a impugnar la candidatura de Delfina Gómez de Morena por simular la precampaña, hacer campaña a favor de su líder nacional Andrés Manuel López Obrador, y otorgarse una liquidación de más de 400 mil pesos tras dejar el cargo de alcaldesa en Texcoco, lo cual pone en duda su honestidad.

"Fue en contra del acuerdo 69 del 2017 del IEEM porque no hubo una verdadera precampaña para elegirla, es reprobable que se le haya colocado la figura del dirigente nacional de Morena cuando su contendiente Alma América Rivera no participó ni salió en los medios" detalló Antonio Vázquez Herrera, representante de Virtud Ciudadana ante el IEEM.

Lo más grave –agregó- es que el presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Horario Duarte, presentó una manifestación ante el IEEM donde declara que Defina Gómez fue electa conforme a la normativa interna, sin embargo, no acredita esa circunstancia con documentales y actas de sesiones.

Así como la del aspirante independiente Isidro Pastor Medrano por presentar una buena cantidad de firmas de respaldo apócrifas, de personas privadas de su libertad o que están muertas. "Fue contra el acuerdo 73 del 2017 porque el IEEM omitió hacer una verificación exhaustiva del apoyo ciudadano que presentó para sustentar su registro".

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Electoral de la Sala Superior obligó al IEEM a no aplicar una porción normativa para que Pastor Medrano no presentará un disco compacto para verificar su apoyo ciudadano, empero, si lo presentó aunado a 129. "El IEEM actuó indebidamente al enviar el disco a la junta local del INE para hacer el cruce con el Registro Federal de Electores, porque era obligación del IEEM capturar cada una de las cédulas".

A la fecha –dijo- no se sabe si en el disco está la misma información de las 129 cajas, por ello esa candidatura no se puede sostener. Además de que el cruce se hizo al 28 de febrero cuando el Código marca que sea con cruce al 31 de marzo.

RAM