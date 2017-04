Violencia en NL se salió de control, acusan legisladores

Monterrey

Ante el repunte de ejecuciones vinculadas al crimen organizado, diputados del Congreso local criticaron la falta de estrategia y planeación en materia de seguridad por parte del Gobierno de Estado, por lo que ésta salió de control.

Aunque espera que no sea igual a la violencia que azotó a Nuevo León en el 2010, el diputado Jesús Nava, del PAN, señaló que la inseguridad en el estado y en los penales debe ser retomado por el gobierno.

"Las ejecuciones del crimen organizado o el tema desde el interior de los penales es una falta de control por parte de la Secretaría de Seguridad o por parte del gobernador, la falta de control de la oficina que representaba Fernando Elizondo y el secretario de Gobierno tenemos que controlarlas.

"Estamos viendo ejecuciones a raíz de la delincuencia organizada y esperemos que no haya daños colaterales donde las familiares o vecinos sufrieron, como lo que vivimos en el 2010, hay que saber controlarlo", dijo.

Al concluir el primer trimestre del año, en marzo se registró en Nuevo León el mes con más homicidios dolosos en cinco años, con 61; el primer trimestre con más delitos en la historia, con 20 mil 486.

Además del incremento en los robos en general del 8 por ciento y del 30 por ciento a casa habitación; el alza de más de 80 por ciento en el delito de narcomenudeo, sino que además los delitos contra la libertad tuvieron un incremento y ya suman 140 en este 2017.

Héctor García, diputado del PRI y presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, calificó que esta situación se genera de parte de un Estado fallido en materia de seguridad.

"En este momento es un Estado fallido, no hay resultados, no hay estrategia para nada, todos los días ocurre, no hay planeación, y en un tema de inseguridad o seguridad la planeación es importante, si no hay una estrategia definida de cómo le vamos hacer, los índices y que siga a la alza los índices de seguridad", cuestionó.

El legislador Andrés Cantú Ramírez, presidente del Congreso local, afirmó que en los próximos días sostendrán una reunión con el procurador Bernardo González Garza para tener una radiografía sobre la inseguridad en Nuevo León.

"Si le preguntas a la gente del gobierno, ha dicho muchas veces de que se están peleando el poder los cárteles, a lo mejor es cierto, se están matando entre ellos, pero cada muerte es un dolor para los ciudadanos, en cualquier suceso nos podemos atravesar y estarnos cuidando de una balacera".