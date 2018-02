No hay señales del cártel de Jalisco en CdMx: Sales

Ciudad de México

El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales aseguró que las autoridades federales no tienen certeza de la autenticidad de las mantas colocadas en la Ciudad de México que anuncian la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación y aseguró que hasta el momento solo está clara la presencia de un grupo de la delincuencia organizada en la capital del país, en Tláhuac.

TE RECOMENDAMOS: En CdMx, dejan manta que se atribuye al cártel de Jalisco

“No se ha dejado de investigar, no estamos haciendo afirmaciones categóricas. Hasta este momento no creemos que estas mantas correspondan efectivamente (al CJNG). No implica esto que no sigamos investigando y que si se advierte la presencia o no de algún grupo, no lo hagamos del conocimiento de ustedes”, dijo.

“Por lo que hace a las mantas que aparecieron recientemente en la ciudad, hay que decir que hay investigación en curso por parte de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Hasta este momento tenemos claro que existe un grupo de delincuencia organizada que actúa en Tláhuac y se sigue trabajando en lo que respecta a este grupo (Cártel Jalisco Nueva Generación) no tenemos señales hasta este momento de la presencia operativa de este otro grupo que se ha mencionado”, señaló.

En conferencia de prensa anunció que el operativo Escudo Titán ha permitido contener la inercia de homicidios dolosos vinculados al crimen organizado y que principalmente en Baja California Sur, Manzanillo, Tecomán, Colima y Cancún, se observa una disminución de 23 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Tláhuac, único punto en CdMx ligado con narco: Mancera



Anunció también que este operativo se ampliará a otras ciudades, para bajar los niveles de violencia los cuales, aseguró, se deben a la fragmentación de grupos dedicados al tráfico de drogas y la pugna por municipios y puertos específicos.

AJE