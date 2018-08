Vincular academia para resolver los problemas: Rosaura Ruiz Gutiérrez

Jorge Almazán R.

Participó en el Movimiento Estudiantil de 1968, “momento histórico en que”, dice, “el sueño de todos era que este país cambiara, particularmente, a la voluntad del pueblo”.



Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la próxima administración capitalina, dos dependencias que la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, decidió fundir porque “no pueden estar separadas”, platica con MILENIO de esta nueva experiencia.



¿Por qué aceptó trabajar con Sheinbaum?



Nos conocemos desde hace tiempo en la Facultad de Ciencias, yo como profesora y ella como estudiante. Ahí interactuamos en diferentes momentos, en movimientos estudiantiles y magisteriales. Me invitó a trabajar porque a ella y a mí nos preocupa mejorar la educación y que se aplique la ciencia y tecnología para resolver en los problemas de la ciudad.



¿El cambio en la educación es en serio?



Sí. Le daremos una mayor atención a niños, jóvenes y adultos, sobre todo con la vinculación con lo que será la subsecretaría de Ciencias, Tecnología e Innovación.



¿Qué hará esa parte de la dependencia?



Vincular a los científicos y tecnólogos de las instituciones de educación superior con el gobierno capitalino. Se coordinará a los grupos de trabajo de la UNAM, Politécnico, UACM y UAM para ver en qué pueden apoyar a la mejora de la problemática de la ciudad.



¿Esta fusión era necesaria?



Sí, es la decisión idónea, pues la capacidad científico-tecnológica de CdMx es muy grande y no se ha reflejado en la formación de niños y jóvenes, pese a la alta concentración de científicos, humanista, tecnólogos, artistas, etcétera.La ciencia y tecnología deben ponerse al servicio de la mejora de las condiciones de vida de la humanidad.



¿Qué número de alumnado hay en la ciudad?



De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública hay más de un millón 600 mil, entre preescolar, primaria y secundaria y bachillerato, así como 450 mil y algo en educación superior.



¿Cuál es el nivel educativo de CdMx?



Alto, respecto del promedio nacional, pero no es suficiente para quienes vivimos en el “siglo del conocimiento”, como se le llamaba el XXI. El 53 por ciento de quienes terminan secundaria no tiene un nivel adecuado en matemáticas. Esto es similar con la lengua española y se debe fortalecer, pues el idioma y matemática son la base para la enseñanza de otras ciencias y la vida cotidiana.



¿Cómo elevar el conocimiento?



Al definir qué es lo central que se debe aprender en el transcurso de los estudios, eso se hace en diferentes países y lo replciaremos.



¿Como directora de la Facultad de Ciencias qué ha observado?



Que los alumnos de bachillerato cuando llegan a la licenciatura no tienen el conocimiento suficiente para empezar una carrera.



¿Cuál sería su reto?



Que desde muy pequeños disfruten de actividades del cine, teatro, danza, ballet, museos y conciertos para que al llegar al bachillerato sea con un nivel de cultura general, por ello tenemos que hacerlo integral, es decir, que sepan matemáticas, biología, física, filosofía y arte.



¿Qué opina de las ciberescuelas de Claudia Sheinbaum?



Es poner a disposición de todos el acceso a estudios científicos, artísticos, tecnológicos, filosóficos, hay muchísimas posibilidades de acceso a programas y universidades. Ahí, niños y jóvenes pueden aclarar sus dudas académicas y los adultos acabar su secundaría, bachillerato o iniciar una licenciatura en línea.



Los idiomas son muy importantes...



Por supuesto, en la ciberescuelas tendremos cursos de inglés, habrá tutores, asesores que se contratarán para ese trabajo. En la UNAM, Poli y UAM tienen curso de lenguas para sus alumnos y les vamos a pedir que pueda asistir cualquier persona. Ya hablé con algunos rectores y manifestaron su apoyo a la doctora Sheinbaum.



¿Cómo será su relación con los profesores?



Tengo un respeto profundo por ellos, son un factor fundamental.Quizá no todos tenemos la actualización adecuada en nuestro tema, pero con 10 años o más dando clases se adquiere el conocimiento de cómo tratar a los alumnos y atraerlos a determinados temas.



¿Seguirá Prepa Sí?



Tenemos que analizar los resultados que ha tenido el programa. Es importante un estímulo en un país con tanta desigualdad.



Los padres de familia querrán ser escuchados...



Hay que tomarlos en cuenta, son un factor fundamental.



¿Habrá reestructuración en la secretaría?



En el caso de la de ciencia no es un problema importante, pero sí en la de educación. Los objetivos de este nuevo gobierno son distintos y sobre todo los métodos.



¿Busca formar una nueva generación educativa?



Espero que sí. Los niños y los jóvenes son el centro de la atención, luego los padres, los maestros, para lograr una mejor formación.



*Licenciada en Biología y doctora en Ciencias Biológicas de la UNAM