INE fiscalizará videos del gobernador en el Metro

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) fiscalizará los videos del gobernador Jaime Rodríguez Calderón que fueron reproducidos en las pantallas de las estaciones del Metro, a través de los cuales pedía firmas para consolidar su candidatura independiente a la Presidencia de la República.

Sin querer definir si el mandatario está cayendo o no en ilegalidades por esta situación, Sergio Bernal, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, explicó que al final de la recolección de firmas los aspirantes presentarán un informe y es ahí en donde investigarán si incurrió o no en una anomalía electoral.

En ese sentido, Bernal argumentó que el artículo 134 Constitucional es muy claro al señalar que no se pueden utilizar recursos públicos para cualquier acto de campaña.

"Tendrán que ir presentando informes, y nosotros en cada una de las entidades, tendremos que darle seguimiento a cómo están recabando el apoyo ciudadano, y me refiero a recursos.

"Desde luego hay una sanción cuando se utiliza recurso público y lo establece el 134 Constitucional, y en ese sentido no podemos trabajar con supuestos, en el momento que se dé, estaremos actuando", indicó.

Para este caso en específico, precisó que es el organismo central del INE el que ve este tipo de temas, por lo que la Junta Local sólo cumple con pasar los informes de los aspirantes independientes a los cargos federales.

Bernal dijo que al momento ningún partido político ha puesto una denuncia en contra del gobernador por este tema, por lo que no pueden actuar de oficio hasta que no vean una violación a las leyes, ya que no pueden actuar bajo un "supuesto".

"Hasta ahorita no tenemos ninguna denuncia que yo tenga entendido. Actuaríamos de oficio al momento en que veamos una violación y tengamos los elementos, tiene que haber la carga, no podemos actuar bajo un supuesto", concluyó.