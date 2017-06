No hay que discriminar, hay que invitar al PRI a frente: Fox

México

El ex presidente Vicente Fox Quesada afirmó que es una gran ventaja que los todos los partidos políticos se estén agrupando, sin embargo, dijo que no debe discriminarse a ninguno por lo que debe invitarse al PRI a este frente.

TE RECOMENDAMOS: En el PAN, la mayoría apuesta por frente rumbo a 2018: Anaya

Durante la presentación de los nuevos espacios turísticos en el Centro Fox, precisó que es conveniente que en las elecciones cada partido político vaya de manera individual y posteriormente que la oposición apoye las políticas públicas del partido ganador.

Reconoció que la fórmula PAN y PRD es ganadora, y la mejor muestra son las elecciones en diferentes entidades del país, muestra de que México requiere "unidad, unidad de propósito, de acción y en el trabajo diario".

"Lo que yo no encuentro gran ventaja es todo contra uno. Realmente yo no veo el sentido de eso. Por qué no invitan al PRI, qué tiene de raro. Lo que necesitamos es ir todos juntos, yo no entiendo todo eso de ir en contra del PRI. Lo bueno que se estén agrupando, lo malo que están discriminando", señaló.

Respecto a la opción de un gobierno en coalición, dijo que está de acuerdo en trabajar de manera conjunta y coordinada, para evitar que las decisiones de la oposición frenen el progreso del país.

Manifestó que la política actual requiere de "mayor generosidad, escuchar al otro y no descalificar todo", porque se debe gobernar "por encima de colores y partidos", esto no significa que se deje de señalar los errores y ventajas de las administraciones en el poder.

"Yo creo que las elecciones deben de ser con la participación individual de cada uno, y a la hora de gobernar nos deberíamos sumar todos. Porque la oposición no deja de ser oposición cuando terminó la elección y eso desgasta al país e impide fuertemente dar resultados”, agregó.

Detalló que en las próximas elecciones puede haber alianza o coalición, y con esto no se perderían las ideologías, "porque lo que le preocupa al ciudadano es la educación, empleo, su ingreso, sus hospitales, carreteras".

Por lo que el gobierno debe dedicarse a trabajar en estos rubros y "no a pregonar sandeces o tonterías como las que dice Andrés Manuel López Obrador todos los días, todos los días dice tonterías, todos los días inventa la rueda".

"Todos los días desacredita a las instituciones, todos los días dice que él es el mesías y los demás somos una bola de güeyes, él dice que va a sacar al país adelante. De dónde si no tiene preparación, ni experiencia, ni sabe cómo gobernar. A los mexicanos les digo, aguas y despierten, no caigamos en las manos de un falso profeta, es un Hugo Chávez, es un Maduro. Lo único que quiere es sentarse en esa silla y robar, además de imponer su ley", agregó.

Previo a la entrevista, Fox Quesada presentó el San Cristobal Center y Hotel Hacienda San Cristóbal, espacios turísticos ubicados a un costado del Centro Fox y en los cuales se podrán organizar bodas, congresos, capacitaciones, entre otras actividades.

Acompañado por su esposa, Martha Sahagún de Fox, anunció que el 30 por ciento de los ingresos en estos nuevos inmuebles serán destinados para fondear los programas del Centro Fox, Centro de Rehabilitación Integral San Miguel de Allende (CRISMA) y la Fundación Vamos México.

El San Cristobal Center cuenta con 12 espacios para albergar a poco más de 8 mil personas, y el Hotel Hacienda San Cristóbal con 47 habitaciones, spa y restaurante con comida típica de la región.



VJCM