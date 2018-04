Candidatos deben presentar propuestas sobre legislación de cannabis: Fox

México

La regulación de la cannabis es un tema que debe estar en la agenda de discusión de los candidatos a la Presidencia de la República, señaló el ex presidente de México Vicente Fox Quezada.

“Dejemos a un lado los rezagos, veamos de frente a algo que se puede convertir en un cambio paradigmático en nuestro país, algo que se puede convertir en un tema fundamental para reducir, atemperar y ojalá llevar a su mínima expresión la violencia los carteles en mercado negro”, dijo el ex presidente.

En el marco de la presentación del CannaMéxico World Summit, a realizarse el 30 y 31 mayo, destacó que es indispensable que un tema de alto impacto y significado sea parte del debate entre los candidatos, de quienes dijo parece que solo les preocupa más su lugar en las encuestas antes de tratar temas calificados como tabú.

Aseguró que con la regulación actual solo se beneficia EU, en donde en la mayoría de los estados se legalizó su uso tanto médico como recreativo, de ahí el llamado a buscar opciones como permitir la producción nacional de cannabis.

“Para nadie hace sentido que se abra esta industria para entregársela a los EU, esta industria se tiene que abrir para los mexicanos y por tanto tienen que intervenir en su regulación”, dijo Vicente Fox.

Al evento también asistió Raúl Elizalde Garza, padre de Grace, quien consiguió que su hija recibiera medicamento con cannabidiol, y creo un antecedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a una regulación con fines medicinales.

“Lo que queremos oír de los candidatos es que no se debemos criminalizar al usuario y tenemos que ver la manera de cómo vamos a regular, que no exista un libertinaje, sino regular el problema del uso de las drogas, además de invertir en prevención para que los jóvenes no caigan en estos problemas”, apuntó Raúl Elizalde Garza.

Vicente Fox señaló que Centro Fox asume una nueva responsabilidad con el evento CannaMéxico World Summit, en donde se reunirán expertos, profesionales y compañías líderes a nivel mundial para tratar asuntos relacionados con la Cannabis.

El objetivo es tener un diálogo y debate en los campos en la que la Cannabis ayudaría a la sociedad como: ciencia, investigación, medicina, gobierno, tecnología, innovación, agroindustria y emprendimiento; de igual forma, se ofrecerá información, vinculación y oportunidades en lo que respecta a su industrialización, abordando temas relacionados con experiencias internacionales, legislación, usos, impactos, beneficios, evidencias médicas, merados potenciales, tabús, entre otros.

“Queremos hacer una trascendente contribución al desarrollo del pensamiento de una cultura y un cambio a la apertura total de paradigmas, que fueron prohibidos en el pasado. Es una contribución a México, al sector salud, de ciencia, investigación y tecnología”, finalizó el ex presidente Vicente Fox.





