Fox y Marta deben ser juzgados, dice Korrodi

México

Pese a asegurar que Vicente Fox financió su campaña con dinero lícito, Lino Korrodi, su ex operador financiero, dijo que el ex presidente y su esposa deben ser juzgados.

"El temor de Fox es que Andrés Manuel llegue a la Presidencia, el mismo que tuvo cuando López Obrador compitió con Felipe Calderón, porque esto se podría dar".

En entrevista con Azucena Uresti, para MILENIO Televisión, Korrodi aseveró que si él trabajó para que Fox llegara a ser primer mandatario, fue debido a que había una amistad de 45 años, la cual terminó mal.

"Él no cumplió lo que prometió y eso terminó con la amistad. Si alguien no cumple, si no tiene el valor, la determinación y el coraje para cumplir y se deja llevar por Marta (Sahagún), para caer en cosas de corrupción, pues al final de cuentas Marta lo orquestaba desde Los Pinos, allá él".

Agregó: "Me quieren vincular con todo lo que hizo como Presidente, me dejaron solo, me agarraron de chivo expiatorio con lo de Amigos de Fox, un conjunto de cosas que el propio Fox permitió, y si quieren seguir haciéndolo, bienvenidos, no les tengo miedo, porque se trató de dinero lícito, el cual, a final de cuentas, no benefició a Lino ni a gente inocente, pero sí al PAN, a Marta, a su familia y a los que estuvieron en el gabinete, yo no tuve ningún puesto".

En ese sentido, afirmó que durante los comicios de 2000, "las campañas no estaban reglamentadas, ni limitada la búsqueda de financiamiento de los empresarios, por lo que puedo asegurar que no hubo dinero ilícito proveniente de ellos, yo lo viví, porque vieron en Fox un cambio, una transformación, igual que yo, muchos mexicanos, pero no se dio".

Argumentó que precisamente Santiago Creel como secretario de Gobernación, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el PAN y la Cámara de Diputados los investigaron y no encontraron nada ilícito.

Al referirse a las descalificaciones que Fox publicó vía Twitter sobre él, Korrodi subrayó que no puede juzgar esas cosas, pero dañan al país, no a él.

"Yo ya pasé esa etapa y cualquier descalificación a mi persona, no abona nada al México que queremos".

Dijo que lo único que le pide al ex presidente, por razones humanitarias, por razones familiares , es que no se puede convertir en lo que se transformó a los dos primeros años de su gobierno.

"No acaba de entender que ya estamos en una etapa de la vida donde ya nos encontramos más para el otro lado, y creo que debería ser responsable. Las descalificaciones, la agresividad, la violencia, no conducen a nada en este país. Debemos tener la suficiente inteligencia para salirnos de ese entorno tan agresivo, lo digo con gran tristeza, por cómo terminó su mandato".

Agregó que "no quiero ahondar en la persona de Fox porque es una cuestión privada, pero que se acuerde quiénes eran sus únicos amigos, en política no hay amigos, hay intereses, complicidades, por ello él debería de tener a estas alturas madurez, humildad, bondad, apoyar y aportar al país.

Descalificación

Vicente Fox descalificó a través de su cuenta de Twitter a Korrodi, quien fuera pieza clave para su triunfo en 2000.

"Dios los hace y ellos se juntan. Juntando ambos aún suma cero. Ignorancia-ineptitud solo produce más de lo mismo", escribió Fox.

La publicación se da luego de que, el pasado sábado, Korrodi manifestara su apoyo a Andrés Manuel López Obrador.

Korrodi fue el recaudador de fondos para el proyecto presidencial de Fox, pero se desmarcó de él, al criticar el rumbo que tomó su gobierno por la influencia de Marta Sahagún y su proyecto para ser presidenta de México.