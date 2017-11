Llegan vetos del gobernador a 24

Monterrey

Tras anticipar un posible veto a la Ley de Desarrollo Urbano, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Marco González, declaró que ya van 24 vetos que les aplica el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y pronostican cerrar el año con un total de 28.

El diputado agregó que se trata de un gobierno de veto y que anticipa que la reforma a la ley para que la administración de los penales pase de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría General de Gobierno también sería vetada por el mandatario estatal, a pesar de ser propuesta del propio Ejecutivo.

"Totalmente (pensamos en que no se descarta veto a las reformas a la Ley de Desarrollo Urbano), este es un gobierno de veto, y nos van a vetar, ya van 24 vetos, yo calculo que van a ser cuatro más de aquí al final del periodo e incluso la de los penales que ya lo estamos analizando también, yo estoy seguro que nos la van a vetar, y eso muestra que todo esfuerzo de los impuestos pagados por los ciudadanos es tirado a la basura porque simplemente no hay una coordinación adecuada, no por parte de nosotros.

"Es por parte del Gobierno del Estado que ve que esta soberanía está haciendo las cosas correctas y se quedó con el viejo esquema de hacer las cosas autoritarias sin escuchar a los ciudadanos", declaró.

El último de estos 24 vetos se anunció el 20 de noviembre, luego de que el Congreso local aprobara reformas a la Ley que crea el Instituto de Control Vehicular, con la intención de generar la figura del Observatorio Vial Ciudadano, y el padrón de vehículos foráneos.

La reacción de Jaime Rodríguez fue que era un error en proponer una restricción del paso de autos foráneos, y por ello confirmó que vetaba la reforma.

El Ejecutivo estatal señaló que inicialmente pensaron en una propuesta para tener un control de los vehículos con placas foráneas y por cuestiones de seguridad.