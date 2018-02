El Bronco "quemó" la figura independiente: Veronica Sada

Monterrey

Tras registrarse la mañana de este domingo como precandidata del PAN al Senado de la República, Veronica Sada afirmó que lo hizo mediante este instituto político porque la convenció el proyecto de Ricardo Anaya y porque Jaime Rodríguez Calderón, gobernador con licencia, "quemó" la figura de los independientes.

En entrevista posterior a su registro en la sede estatal de Acción Nacional, Sada comentó que hizo una "profunda reflexión" para ver a través de cuál plataforma política participar y termino convenciéndola la del PAN.

En este sentido, alegó que 'El Bronco' dejó promesas a deber como lo son el combate a la corrupción con el tema del "Cobijagate", así como actuar contra quienes hayan afectado las arcas del Estado, en el caso de los ex funcionarios de la administración de Rodrigo Medina.

"Yo consideré que el cambio que más a mí me gusta es el que propone Ricardo Anaya, tanto Andrés Manuel como Ricardo Anaya proponen el cambio y Meade es la continuidad en lo general.

"Definitivamente yo no soy una persona que pueda transitar en la vía independiente, no es mi perfil, mi perfil es de equipo, yo tengo toda la vida en la política desde los 16 años y yo no me veo de manera independiente siendo una causa personal, esto debe ser un proyecto de grupo, de equipo y es una visión de Estado la que debemos buscar", dijo.

¿Jaime quemó la figura de los independientes? Se le cuestionó.

"Jaime quemó la figura de los independientes desgraciadamente, pero hay otras personas muy valiosas que están participando por la vía independiente y creo que esas personas van a volver a enaltecer ese camino, yo creo que no debemos de hablar en absolutos, los independientes no son malos en si porque el bronco hayan quemado la figura de independientes", contestó.

"Él prometió luchar contra la corrupción y entrando pasó lo de las cobijas, es algo que sigue estando sin resolverse, sin encontrar culpables, dinero sin que se devuelva y él no tuvo una actitud adecuada", agregó.

Respecto a su precandidatura para el Senado, Sada dijo no estar en desventaja por no ser militante y vio positivo que perfiles como el del alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes, y como el del ex alcalde de Santa Catarina, Víctor Pérez, se sumen a la contienda.

"Muy bien, está muy rica la contienda, mis compañeras que se han registrado por el PAN son total y absolutamente capaces, en el caso de los hombres pues los ciudadanos tanto de San Nicolás, como se Santa Catarina, de alguna manera quedaron contentos con su actuar, y yo siento que el PAN se ha preocupado por mejorar su imagen", añadió.

Cabe recordar que esta fórmula para el Senado ha sido la más peleada al interior del partido luego de que Víctor Fuentes, edil de San Nicolás y Víctor Pérez, ex alcalde de Santa Catarina, mostrarán su interés por registrarse a dicho cargo público.

Además de Consuelo Argüelles, ex diputada federal por este partido, quien ya se registró en días anteriores.

