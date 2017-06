Venezuela pide a cancilleres abandonar "humildemente" intromisión

Ciudad de México

La reunión de consulta de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) arrancó con una crítica por parte de Venezuela a la determinación que buscan alcanzar los países miembros y su posterior retiro de la mesa de diálogo.

La canciller Delcy Rodríguez Gómez aseguró que Venezuela desconocerá cualquier resolución que adopte el organismo.

Rodríguez Gómez pidió a los países que encabezaron el proyecto que contempla la integración de un grupo de diálogo a que "humildemente" que abandonen su intención de iniciar un proceso de intervención.

Asimismo aseguró que la Asamblea Constituyente forma parte de un proceso democrático con el que se busca superar los problemas que enfrenta Venezuela, será realizado bajo un cronograma electoral.

"No necesitamos ninguna intervención, no necesitamos ningún tipo de tutelaje para que los venezolanos podamos atender nuestros problemas. Quizá un aporte constructivo sea respaldar el diálogo. Lo que nos toma por sorpresa que el único mecanismo para superar los focos de violencia se le quiera, desde este foro, convocar a suprimir. Eso no va ocurrir, porque Venezuela es independiente, soberana y las decisiones asumidas por el poder público se ejecutan sin ningún tipo de mandato, sin ningún tipo de instrucción imperial", dijo.









