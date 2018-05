Ciudadanos confundidos: no saben en cuál distrito les va a tocar votar

Tampico

Aún existe confusión entre los ciudadanos que viven en la frontera del séptimo y octavo distrito, pues siguen sin identificar a qué sección corresponden y por ende cuáles son sus opciones para elegir a los diputados federales.

La franja que divide al distrito 07 con cabecera en Ciudad Madero y distrito 08 en Tampico, comienza en la calle Aldama, avenida Monterrey, Pedro J. Méndez, 13 de enero, calle Brasil, Sor Juana Inés de la Cruz, Michoacán por Coahuila hasta la Avenida Monterrey, camino del Arenal hasta Palafox.

Tras un sondeo realizado por MILENIO Tamaulipas en la colonia Ampliación Unidad Nacional, donde los maderenses corresponden al distrito 08, la mayoría de los entrevistados coincidieron en que no sabían a qué distrito pertenecen, sin embargo, dijeron que lo importante es salir a votar el próximo 1 de julio.

El señor Luis Escalante dijo que desconoce a qué distrito pertenece, solamente sabe que la casilla donde vota se instala en el Cetis 109, y tampoco identifica las opciones que tiene para la elección federal, específicamente para diputados.

"No sé en qué distrito me toca votar, si en el 07 ó 08, solo sé que siempre me toca votar en la casilla que se instala en el Cetis 109. No sé qué opciones para eso de diputados, siempre es lo mismo, mendigos diputados después de que los eliges nunca aparecen", expresó.





JERR