Congreso no busca atentar en contra de la autonomía

El presidente del grupo parlamentario de Morena, José Francisco Vázquez Rodríguez, negó que busquen atentar contra la autonomía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a través de la elección del contralor desde la legislatura local, y que esa figura se ciudadanice para evitar el uso inadecuado de los recursos públicos que ejerce, además de evitar escándalos por el ejercicio del gasto como los que han ocurrido en los últimos años.

"No nos confundamos, no nos queremos meter en la actividad misma de la universidad, decir en qué gasten y en qué no, sino que haya una persona sin intereses particulares que vigile que los recursos que vayan a destinar para laboratorios u otros, lleguen, que si lo dicen se ejerza como deben". Por ahora están a la espera de la resolución del amparo para saber qué sucederá, pero en caso de que haya argumentos legales que sustenten la oposición de la institución lo acatarán, aseveró.

Recordó que la UAEM se ha visto inmersa en diferentes escándalos como los presuntos desvíos durante la administración del entonces rector, Eduardo Gasca Pliego, y en el que fueron firmados contratos con seis empresas para desarrollar un software para la Secretaría de Finanzas del gobierno de Oaxaca que nunca se concluyó, no obstante, se hicieron transacciones millonarias a las supuestas compañías.

De acuerdo con las modificaciones a la ley los contralores internos deben ser elegidos bajo un procedimiento realizado desde el Congreso local, y no con los procedimientos de dichas academias como antes se hacía.

En respuesta la Autónoma mexiquense se amparó hace un año contra la nueva disposición y el rector Barrera Baca ha reiterado que defenderá esa postura por ser una medida que, aseveró, limita su autonomía como órgano que no está supeditado al gobierno estatal sino que colabora con él.

Dicho proceso fue promovido con anterioridad a la promulgación del Sistema Anticorrupción y hoy la UAEM quiere que sea aplicada esa retroactividad.

Morena respondió que también es cierto que van a elegir al contralor de la Codhem que ejerce 110 millones de pesos y del Infoem que obtiene 114 millones y es necesario que sea así con la casa verde y oro quien recibe al año 4 mil millones de pesos de recursos públicos.

