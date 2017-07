Trabajarán con jóvenes del tutelar para reintegrarlos

Apodaca

Autoridades del municipio de Apodaca en conjunto con la Unicef y la asociación civil Reintegra, anunciaron un proyecto para trabajar con los jóvenes del tutelar y ofrecerles nuevas oportunidades.

En sesión de trabajo presidida por el DIF municipal y del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los organismos antes mencionados, se dio a conocer que en Apodaca trabajarán con 700 jóvenes que van desde los 11 hasta los 17 años, que han cometido algún tipo de delito.

El alcalde Óscar Cantú explicó en entrevista que la idea es reintegrar a la sociedad a todos los menores que se encuentran en esta situación.

De entrada, aseguró que los participantes se han visto involucrados en robos y prácticas de narcomenudeo, así como faltas administrativas por cometer actos de vandalismo y riña entre pandillas.

"Son gente que en base a nuestra estadística de detenciones han caído en más de dos ocasiones mensualmente, entonces ya para nosotros es un caso de atención y que estamos atendiéndolo con él área de Prevención del delito y con el DIF", dijo el alcalde.

Pese a que admitió que sí se han detectado casos de jóvenes por narcomenudeo, el alcalde descartó que tengan detectado al momento la conexión de éstos con grupos criminales.

"No, no tenemos detectados (en conexión) con ningún grupo criminal y no los vamos a atender de esa manera, ahorita tenemos seis casos (relacionados con delincuencia organizada) en el tutelar, que esos ya se están atendiendo para poder reintegrarlos a la sociedad.

"Están en el tutelar y estamos tratándolos, hay algunos que son por droga y esos son los temas que vamos a ver a domicilio, en donde algunos de ellos ha caído con cantidades que no los obligan a estar detenidos seis meses o un año", concluyó.

Cabe resaltar que posterior a la sesión de trabajo, las instituciones involucradas se trasladaron al Tutelar de Menores en Escobedo para aterrizar los proyectos con otros jóvenes que están privados de su libertad.

