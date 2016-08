De qué se queja Fox, si él también me invitó: Trump

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, reprochó al ex presidente Vicente Fox por rechazar su visita a México.

Dijo que el ex mandatario no tiene de qué quejarse, ya que él también lo invitó a conocer el país.

El candidato republicano escribió en su cuenta de Twitter: "El ex presidente Vicente Fox, quien protesta contra mi visita a México hoy, también me invitó cuando se disculpó por utilizar la "bomba f".

Former President Vicente Fox, who is railing against my visit to Mexico today, also invited me when he apologized for using the "f bomb."