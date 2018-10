Triunfo de Gómez Morín sería respiro para el PAN: Margarita Zavala

Milenio Digital

Margarita Zavala, ex candidata independiente a la Presidencia, dijo que si Manuel Gómez Morín gana la dirigencia del PAN, sería un "respiro" para el partido.

"Expresé que me gustaría que ganara Gómez Morín, sería una señal de que el PAN quiere cambiar (...) Sería un respiro importante para el PAN en medio del colapso", afirmó.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, la ex militante del PAN añadió que no se deben poner condiciones para regresar a un partido, pero no descartó volver al blanquiazul si gana Gómez Morín

Sin embargo, señaló que la elección "es un asunto más allá de las personas", pues explicó que lo realmente importante es que haya un esfuerzo por "cambiar las cosas".



RLO