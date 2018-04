Inicia Oviedo campaña en León; finaliza en discusiones

León, Gto.

El aspirante de Juntos Haremos Historia, Ernesto Oviedo, arrancó su gira de campaña en el municipio de León en medio de una trifulca, ya que al finalizar su presentación ante más de 80 personas frente a la Unidad Deportiva I y la estación de Bomberos número 3, un par de personas comenzaron agredirse verbalmente y manchó la campaña del aspirante.

Señaló que durante su campaña lo primero en lo que trabajará será en el tejido social, con las personas que vienen con escasés y que se tienen que sacar adelante, no obsequiando migajas, sino buscando como se puede ayudarles.

Incluso también se tiene que trabajar con todos los jóvenes que caen en las drogas y buscar un centro de readaptación en donde se les pueda ayudar.

Señaló que Héctor López tuvo tres años para hacerlo y si no dio resultados es grave que Santillana hable en estos momentos, “el problema es que fue a campaña y ya nunca regresó, entonces si no regresó no sabe que es lo que está haciendo realmente la sociedad”, dijo.

Al finalizar la presentación de Oviedo, un par de personas comenzaron a gritar en contra de los candidatos de Morena, posteriormente se hicieron de palabras personas del equipo de Morena y los agresores y esto llamó la atención de los presentes, por lo que todo terminó en una discusión.