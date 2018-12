Tren Maya, oportunidad para exponer la cultura: Manzanero

El Tren Maya, uno de los principales proyectos de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llevará prosperidad a una zona del país que durante años había sido relegada, consideró el cantautor Armando Manzanero.

En entrevista con Milenio, el famoso compositor dijo que será una gran oportunidad para exponer aún más la cultura maya al mundo.

Me siento feliz que a mi raza, a mi gente se le atienda

El artista originario de Mérida aseguró que el proyecto ferroviario que conectará Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, detonará nuevos destinos turísticos del mundo maya y traerá más actividad cultural a la región.

Con cientos de memorias a flor de piel, el músico de 83 años de edad ejemplificó varias actividades culturales que se pueden realizar en un viaje a través de Yucatán, lo mismo, dijo, ocurrirá al visitar las demás entidades del sureste.

Manzanero desestimó los impactos ambientales que pudiera tener el proyecto, pues aseguró que en la región la población es muy responsable de su entorno. Incluso, reclamó que quienes critican el proyecto también deberían denunciar el deterioro que ya sufren ciertos cenotes.

El también productor musical, ganador de un Grammy, recalcó que con la construcción del Tren Maya vendrá una nueva etapa de cuidado y respeto para la zona sureste del país.

Asimismo, confió en la promesa del gobierno de la República, en que será respetado el medio ambiente y se aprovechará la infraestructura ferroviaria que ya existe.

"Oí que el Presidente dijo, se lo creo, dijo: no vamos a tirar un solo árbol. Creo que en la cultura del orden y limpieza, nos ordenamos", insistió.

El pasado fin de semana, Andrés Manuel López Obrador arrancó oficialmente la construcción del Tren Maya mediante el abanderamiento de las obras de rehabilitación de las vías férreas Palenque- Escárcega, proyecto que tan sólo el próximo año dispondrá de 6 mil millones de pesos.

Además, pueblos originarios también realizaron un ritual para pedir anuencia a la madre tierra para la construcción del tren.

El músico compositor de temas como Somos Novios, Esta tarde vi llover y Contigo Aprendí, recordó lo orgulloso que está de sus raíces mayas, al hablar sobre los homenajes anunciados en su honor.

No me gustan los homenajes porque me parece mucha vanidad