Tras reclamo Diego se reúne con AMLO

Milenio Digital

A poco más de 24 horas de haber manifestado su inconformidad por la asignación presupuestaria para Guanajuato el gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, fue recibido por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

El encuentro se llevó a cabo la tarde de este miércoles en la capital del país en donde el mandatario estatal fue recibido en audiencia en la oficina del jefe del ejecutivo nacional. El diálogo versó principalmente en torno a los recursos que serán destinados a Guanajuato.

“En un diálogo constructivo y de colaboración con el Presidente López Obrador, hoy dimos seguimiento a los proyectos, programas y recursos para Guanajuato” aseguró Rodríguez Vallejo mediante un mensaje en su cuenta de Twitter donde además incluyó imágenes de la reunión, además de reiterar el compromiso de su gobierno para “asegurar el desarrollo y bienestar de los guanajuatenses”, agregó en el mensaje.

Y es que apenas este martes el gobernador aseguró que con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) “Le va mal a Guanajuato” al tiempo de anunciar que estaba en trámite una reunión con el presidente para hablar sobre el tema.

“Bienvenidos los programas sociales, pero lo que Guanajuato necesita es infraestructura” aseguró pues la principal inconformidad no es referente al monto del dinero que será enviado al estado sino el destino que deberán tener los recursos.





No hay mucho que hacer por recurso para Guanajuato: Espadas

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Espadas, dijo que en cuanto al presupuesto que corresponde al estado de Guanajuato no hay mucho que hacer debido a que se han encontrado con una notable falta de apertura al diálogo por parte de los diputados federales de Morena.

"En el caso concreto del tema presupuestal, estamos incluso ahorita discutiendo la ley de ingresos y el próximo domingo, según el calendario que ha establecido Morena, se estará dictaminando el presupuesto, pero tenemos muchas complejidades ya que las decisiones se toman por mayoría de votos y Morena tiene una mayoría aplastante.

"No han permitido mover una coma, no ha habido apertura para proponer una sola modificación, ya en tribuna expresaron que no se le va a mover a nada, ya el Presidente de la República expresó también que no se le va a mover a nada, entonces nosotros seguiremos trabajando por bajar los recursos pero con esa poca apertura no esperamos mucho, la verdad", aseguró el diputado federal.

Espadas señaló que Guanajuato presentó en tiempo y forma sus proyectos y necesidades así como también los municipios del estado y dijo que se va a seguir trabajando para que se bajen los recursos que aún se puedan a través de las comisiones de cada una de los ramos correspondientes.

Sin embargo, aseguró que la expectativa que se tiene para bajar más recursos no es buena por la falta de apertura de Morena en donde explicó que incluso una sesión reciente tuvo que ser suspendida por la falta de apertura de los legisladores de Morena.





"Esa es la postura de Morena, claro que nosotros vamos a seguir luchando para conseguir más recursos para el Estado, sin embargo tenemos que ser realistas, la expectativa no es nada buena, los diputados de Morena están totalmente cerrados, todavía en la sesión de hoy (ayer), hay una ausencia total de diálogo", aseguró el legislador.



Indicó que en lo referente al recurso del ramo 23 que contempla la construcción de Obra Pública para los estados, de seguir con la misma postura simplemente no habrá ese recurso y se podrían ver afectadas importantes obras como lo es la construcción de la Presa El Zapotillo.



"Nada más no va haber recurso, todo lo que se podía hacer con ese recurso de este ramo la consecuencia es que no se hacen, Obras Públicas como El Zapotillo, una inversión que vino el Presidente aquí y manifestó su compromiso con Guanajuato, ahora con esta situación se está echando para atrás", aseguró el diputado.



Según la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Conectividad, en Guanajuato existen actualmente 120 obras las cuales ya se tienen aseguradas con el recurso del Ramo 23 de la Administración Federal pasada y no podrían verse afectado en el panorama del presupuesto del 2019.