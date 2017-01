Transporte calla sobre inspección de unidades

Monterrey

La Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León calló sobre la falta de transparencia en el reporte que se debe brindar de manera semestral sobre las condiciones físico-mecánicas de las unidades del transporte público.

Al solicitar una entrevista vía telefónica al titular de la dependencia, Jorge Longoria, personal de comunicación social de Transporte sólo se limitó a contestar que verían la posibilidad de crear un espacio para la misma, dada la apretada agenda del funcionario público.

Sin embargo, ya no se volvió a dar respuesta sobre la petición de la entrevista en todo el día.

Fue este lunes cuando se dio a conocer que sólo 715 camiones urbanos son aptos para circular en Nuevo León, es decir, el 32 por ciento de las unidades evaluadas por la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León.

MILENIO Monterrey precisó que el reporte más reciente se hizo en el periodo de enero a junio de 2015 y no existe información actualizada debido a que el Gobierno del Estado, por conducto de la Agencia, no ha presentado los resultados de estos operativos o no los ha hecho, y por ley deben realizarse cada seis meses.

Aunque también se buscó entrevistar a Elizabeth Garza, integrante del Consejo Estatal del Transporte, ésta no atendió la petición de una de las reporteras de MILENIO Monterrey.

Lo anterior sale a relucir ante las ya anunciadas intenciones de los concesionarios transportistas de aumentar las tarifas camioneras ante el alza que obtuvo la gasolina en este 2017.

Por ello, será hasta este martes cuando autoridades del Gobierno del Estado y el Consejo Estatal del Transporte retomen las reuniones para analizar si las tarifas camioneras obtendrán un desliz y fijar de cuánto sería.

De concretarse un incremento en las tarifas camioneras, éste se sumaría al boom de aumentos en los diferentes impuestos como lo es la tenencia, el predial en algunos municipios y los gasolina.

Ante tal situación, diferentes colectivos ciudadanos están convocando para tomar las calles el próximo 5 de enero y exigir a las autoridades quitar todas las alzas en los impuestos, aunque la mayoría de ellas ya están publicadas en el Periódico Oficial del Estado y contempladas en el Paquete Fiscal de este año.

A detalle

-Ante la posibilidad de un incremento en las tarifas del transporte en Nuevo León, diversos colectivos han llamado a una protesta este jueves.

-Se prevé que estas manifestaciones salgan desde diversos puntos de la metrópoli, como los estadios de Tigres y Rayados, el Auditorio San Pedro y el Mercado Juárez.

-Se ha dicho que los manifestantes se concentrarían en la Explanada de los Héroes a las 18:00.

