Nuevo organismo de transporte incluiría a usuarios

Monterrey

El Gobierno del Estado aseguró que el nuevo organismo que opere el transporte en Nuevo León será conformado por usuarios y la iniciativa de Ley no contempla un incremento a las tarifas de los camiones.

En entrevista tras la entrega de escrituras en las oficinas del DIF en el área donde estaba antes el Parque Canoas, el gobernador interino, Manuel González Flores, no quiso adelantar vísperas del proyecto de iniciativa de Ley que busca crear un nuevo Consejo Estatal del Transporte y desaparecer el Sintram.

"Se irá a discutir hasta el final de la legislatura porque va a llevarse meses la discusión, (por) las mesas de trabajo con los diversos entes que participan, entre ellos, por supuesto, el más importante, que es el usuario, no se va tocar, por lo pronto, las tarifas.

"Se va a conformar en un solo organismo el transporte, va a discutirse apenas, por eso no quiero que se diga: dijo el gobernador, dijo que era así y le cambiaron en el Congreso; no, no, no, está abierto para que se perfeccione; por supuesto que sí, es la (participación de los ciudadanos) la más importante en el Consejo y en el grupo que va dirigir el consejo, no va a haber falta de ellos", dijo.

MILENIO Monterrey publicó este martes que mediante una iniciativa de ley que presentarán la próxima semana al Congreso local, la Agencia Estatal del Transporte (AET) propondrá crear un nuevo Consejo Estatal de Transporte y Vialidad que no contemple lugares para organizaciones civiles.

Jorge Longoria, titular de la AET, informó que el nuevo consejo excluiría a políticos y a organizaciones no gubernamentales, y estaría conformado por personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, además de que dependería directamente de la agencia.

El mandatario estatal dijo que se enviará la iniciativa de Ley, que, consideró, es muy importante para la ciudadanía de Nuevo León, y entrará en análisis en comisiones.

"No quisiera adelantar ninguna víspera de cómo se va a conformar el nuevo organismo, de cuáles van a ser los perfiles de las personas que van a estar, de cómo otro tipo de organismos se incorporan, de cómo se va organizar el transporte.

"Pero lo que sí les digo es que uno de los grandes proyectos del Estado, que tiene que ver con la movilidad y el transporte, es éste, y la Ley va a transformar muchas cosas, no voy a adelantar hasta que no esté en condiciones, no se mortifiquen, va ser algo que va a tener el consenso de toda la comunidad", señaló González Flores.

Iniciativa está en camino

Genaro Alanís de la Fuente, secretario general de Gobierno, afirmó que la iniciativa de Ley que busca crear un nuevo Consejo Estatal del Transporte y desaparecer el Sintram está en camino.

En entrevista, el funcionario estatal señaló que aún no hay nada definido puesto que se requiere mucho análisis.

"No hay todavía una situación clara, pero está en camino, no hay todavía una precisión, es un tema que aborda mucha revisión y no estoy fuera de enterarme de que va en camino a ver el transporte y los vehículos que le ofrecen la movilidad a los ciudadanos.

"La tendencia es que mejore el servicio, yo encantado de que se busquen mecánicas que le den una viabilidad al ciudadano de un mejor servicio, quizás con menores costos; la verdad que eso yo lo veo como algo que los gobiernos futuros se tienen que comprometer, la gente se queja mucho del mal servicio en algunas zonas", dijo.

Alanís de la Fuente indicó que para constatar el servicio que se ofrece en el transporte urbano ha abordado los camiones y el Metro para sentir de viva voz las necesidades de los ciudadanos.