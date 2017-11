Le sugieren a gobernador transparentar los recursos de forma mensual

Monterrey

Aunque admitió que el gobernador Jaime Rodríguez tiene hasta el 24 de febrero para transparentar el gasto que invierte en las firmas que recolecta para buscar la candidatura presidencial, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Marco González, sugirió hacer un reporte mensual o semanal.

Pidió además leerle la cartilla a los funcionarios estatales que lo apoyan y que estarían utilizando recursos públicos para ello.

“Él tiene hasta el 24 de febrero para hacerlo, sería muy irresponsable (de parte) de su equipo si lo dejan para el último, convendría estar cada mes reportando los avances del gasto y sobre todo leerles muy bien la cartilla a todos los funcionarios que no estén usando recursos públicos y recursos humanos que pagamos los nuevoleoneses y esto por el caso particular que ya se tiene detectado del subsecretario de Salud que ha estado ahí no siguiendo las reglas.

“Estoy seguro que otros funcionarios tanto de primer nivel, segundo, tercero, quinto nivel, están operando sin respetar los lineamientos de que no deben de utilizarse recursos públicos”, dijo.

MILENIO Monterrey publicó que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón podría perder su registro como candidato independiente a la Presidencia de la República si no transparenta en tiempo y forma los gastos que ha realizado para recolectar las firmas de apoyo.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Sergio Bernal Rojas, admitió que el martes el mandatario estatal no había reportado nada de gastos en esta etapa del proceso.

“Sí es hasta el 24 de febrero, pero yo esperaría que lo estén entregando mensualmente por el bien de su aspiración, dado que si se esperan hasta el último pudiera contaminarse el proceso si su equipo no hace una comprobación adecuada o una integración de la información, que estoy seguro puede suceder, dado e historial del equipo de este gobierno que hacen todas las cosas hasta el último momento.

“Por eso digo, lo recomendable es hacerlo mínimo mensual, lo ideal sería semanal”, declaró el legislador priista.