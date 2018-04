Obtener la credencial de elector fue batallar: Transexual

Tampico

A Salvador le fue muy difícil obtener su credencial con fotografía como Paulina, pues en el Instituto Nacional Electoral (INE) le decían que tenía que ir como hombre, cortarse el pelo, dejar crecer su ceja y sin maquillaje, después de tres intentos, pudo tramitar su identificación oficial.

Él es un transgénero, su nombre real es Salvador Fernández González, y está en la lucha por cambiar su identidad y llamarse Paulina Fernández González; para poder obtener su INE tuvo que cumplir con las exigencias del órgano electoral, posar sin maquillaje, agarrarse el pelo y peinarlo hacia atrás y usar camisa de hombre, aunque su aspecto diario es el de una mujer, en la foto de su identificación no luce como Salvador.

En este año, por primera vez, los ciudadanos travestis, transgénero y transexuales podrán votar el próximo 1 de julio, sin importar que su expresión de género no coincida con la que se observa en su credencial de elector, o su fotografía podrá ser con aspecto de mujer pese a que el nombre sea del sexo masculino.

"Mi nombre real es Salvador Fernández González, y el nombre que me voy a poner es Paulina Fernández González. Mi apariencia ahora en la actualidad es todo el tiempo de mujer, mi credencial tiene mis datos como Salvador Fernández, estoy buscando mi cambio de identidad para tener mi credencial con el nombre como Paulina. Obtener la credencial fue batallar, porque te regresan, de que no vayas maquillado, no te saques la ceja, no te dan o daban muy fácil la credencial, si fue un batallar hasta que por fin logré sacarla", expresó.





JERR