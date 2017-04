Trabaja PAN reforma electoral contra reloj

Monterrey

El diputado local del Partido Acción Nacional, Hernán Salinas, admitió que van contra reloj en las reformas a la Ley Electoral que tienen que salir antes del 30 de junio, y aclaró que difícilmente habrá consenso en todos los temas, por lo que serían aprobadas por mayoría.

El presidente de la Comisión Puntos Constitucionales comentó que el 28 de abril realizarán una mesa de trabajo para avanzar en los distintos temas más importantes de la reforma.

"Estamos recibiendo propuestas a raíz de las primeras mesas de trabajo, hablando del tema electoral primero, la intención es el viernes 28 reanudar con una mesa de trabajo más donde podamos seguir discutiendo de manera pública los temas nodales de la reforma electoral y con eso continuar, hay que recordar que estamos contra reloj, hay que decirlo con toda claridad.

"La reforma electoral tiene que salir antes del 30 de junio, es el plazo máximo y lo que queremos hacer es en la medida de lo posible continuar con este mecanismo de hacer las discusiones públicas, abiertas, para este día 28 ya pudiéramos tener, y es lo que hemos platicado, que los grupos legislativos tengamos una definición de los temas trascendentales que involucra esta reforma electoral, ya es momento de poner estas ideas que hemos estado comentando, en papel y que de ahí empecemos una discusión pero sobre ideas muy concretas", comentó.

Dijo que se han dialogado sobre temas de reelección, de separación del cargo, de financiamiento, pero que ya es momento de que los partidos políticos fijen posturas precisas en cada uno de los temas y la intención, comentó será plantearlos en la mesa de trabajo que señala.

Comentó que será una mesa de trabajo abierta, ya no habrá negociaciones en lo oscurito tanto en materia electoral como en materia de anticorrupción.

"No va a haber sorpresas, es decir, todo lo que se vaya a incluir en la reforma electoral, tengan la certeza de que se va a comentar en las mesas de trabajo, igualmente con el tema de anticorrupción, y como lo dijimos, y hay que adelantarlo, no podemos esperar que haya consensos en todos los temas, no va a haber consensos, lo que va a haber son mayorías que permitan transitar una reforma, y que esa reforme llene las lagunas legales y los vacíos que hoy tiene nuestra legislación", declaró.

