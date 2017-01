Cae primer conductor en ‘Torito’ de Guadalupe

Guadalupe

Al filo de la medianoche, oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de de Guadalupe detuvieron al primer conductor en estado de ebriedad que estrenó el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como "Torito".

En el primer operativo que se realiza en esta administración, los agentes de Tránsito sacaron de los carriles de circulación a una camioneta doble cabina, Ford 250, en color blanco, cuyo conductor fue examinado por los médicos dando como resultado 1.09 grados de alcohol en su cuerpo, superior a los 0.08 permitidos.

Felipe, de 36 años, fue el primer detenido, por motivo de ebriedad, que ingresó al Centro de Sanciones Administrativas.

Por la falta cometida, el conductor fue arrestado durante ocho horas y su camioneta remitida al corralón, según estableció un comunicado enviado por el municipio guadalupense.

Ocho conductores más fueron amonestados por aliento alcohólico en este primer operativo, según informaron las autoridades.

Al frente del operativo estuvieron el secretario de Seguridad Pública y Tránsito, Víctor Manuel Navarro Ortiz; el secretario del Ayuntamiento, Epigmenio Garza Villarreal; el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Alfredo García Garza; el director de Tránsito, Alejandro Zúñiga Alarcón; el director del Centro de Sanciones Administrativas, Aldo Guajardo Rodríguez, y el director de Policía, Alejandro Celaya Ramos.

En el cruce de las avenidas Benito Juárez y Santa Cruz, durante el operativo, las autoridades también repartieron ejemplares del nuevo reglamento de Tránsito homologado.

"Iniciamos con este operativo antialcohólico en algunos puntos itinerantes, en el municipio de Guadalupe, estamos verificando que los conductores estén en condiciones normales y que no vayan a venir alterados por influjo del alcohol o de drogas, la expectativa es que evitemos accidentes, que no haya lesionados y que no haya muertos", indicó Navarro Ortiz.

"El operativo está instalado perfectamente bien, todo está conducido dentro del marco de la ley y, sobre todo, con respeto a los derechos humanos, así que no hay ningún problema porque este es un operativo que se suma a la seguridad integral", expresó Alfredo García Garza, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el municipio.

