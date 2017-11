El INE lleva al extremo la fiscalización: Rubén Moreira

Saltillo, Coahuila

Se debe esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), indicó el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, en relación a la resolución del Consejo General del INE, sobre el rebase de topes de gastos de campaña de Miguel Ángel Riquelme Solís, que también consideró es una fiscalización llevada al extremo.

Advirtió que con tantas reglas el INE está destruyendo la posibilidad de contiendas democráticas, además de que está tratando de obstaculizar la voluntad popular e intentan presionar al juez (TEPJF).



Destacó que el TEPJF será quien resuelva en definitiva y en estricto apego a derecho, sobre el rebase de topes de gastos de campañas del PRI y de Miguel Ángel Riquelme, por lo que se debe esperar el posicionamiento de la máxima autoridad.

TE RECOMENDAMOS: Tribunal Electoral da 10 días al INE para concluir fiscalización en Coahuila

Recordó que ya una resolución del Consejo General del INE, en relación a la fiscalización de los gastos de campaña, siguió una ruta hacia el Tribunal Electoral de la Federación, donde expertos juzgaron conforme a derecho, lo que no ocurre en el órgano electoral.

“Lo que vimos ayer fue una resolución muy dividida, fue una resolución que no es determinante, incluso lo he dicho varias veces, el rebase no es determinante, el rebase tiene que tener dos condiciones la primera es que sea de mala fe y la segunda es que sea determinante y no es ni una ni otra”, dijo.

Consideró que la resolución del INE es equívoca, por lo que confió en que sea una resolución de derecho la que le dé certeza a la elección y la que permita revertir las resoluciones del Consejo General del INE.

Moreira Valdez criticó que el INE establezca el costo de videos, hechos con celular a 17 mil 500 pesos, aunque por ellos no se haya pagado esa cantidad, por lo que calificó como una fiscalización llevada al extremo.

“Se ha estado llevando al máximo el querer impedir las campañas políticas, eso es lo que vemos, pareciera que lo que no se quiere es que haya campañas, vemos también lo que se dijo unos días de que el INE quiere impedir las coaliciones para no batallar”, apuntó.

En este sentido hizo hincapié en que con estas medidas, que se están tomando en el INE, se pretende paralizar la democracia a partir de reglas y de mecanismos cada vez más complicados de cumplir por los actores políticos, principalmente los ciudadanos.





dcr