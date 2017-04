PGR debe explicar captura de Yarrington: PRD

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República tiene que explicar por qué se adjudicó la captura de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, y dar cuenta de los avances en las investigaciones sobre los ex mandatarios Roberto Borge (Quintana Roo), Javier Duarte (Veracruz) y César Duarte (Chihuahua), dijo Ángel Ávila Romero, presidente de la mesa directiva del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática.

"De nueva cuenta, son autoridades de otros países quienes llevan a cabo los procesos de investigación y detienen a los políticos corruptos y criminales mexicanos que supuestamente son buscados por las mandos mexicanos", apuntó.

Precisó que gracias a la colaboración entre las agencias de inteligencia de EU e Italia se logró su captura y que será ahora extraditado al vecino país del norte, "las mismas autoridades estadunidenses que atraparon hace unos días al fiscal de Nayarit, Edgar Veytia", enfatizó Ávila Romero.

"Parece ser que la mejor garantía para los prófugos como Javier y César Duarte sería no salir del país porque en el extranjero estos políticos corruptos sí enfrentan a la justicia", reviró el perredista.

"No por nada el ex gobernador de Coahuila y ex presidente del PRI, Humberto Moreira, prefirió regresar a México para no tener alguna detención, aun cuando en Estados Unidos su ex tesorero, Javier Villarreal, está en la cárcel y su suegra tuvo que devolver una casa en aquel país por haber sido comprada con dinero ilícito", explicó.

Finalmente, el dirigente perredista advirtió: "¿Y a pesar de todas estas omisiones, el actual procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, busca ser ratificado como fiscal de la nación?, a todas luces se ve la incapacidad de las autoridades de México en detener y castigar a estos servidores públicos corruptos".

















SBG