Toma de protesta, austera pero alegre: Jorge Zermeño

Torreón, Coahuila

El alcalde electo de Torreón, Jorge Zermeño Infante, adelantó que además de los actos protocolarios realizará una verbena el próximo lunes 1 de enero en el cambio de gobierno.

Se trata de una toma de posesión austera pero alegre y en el que no gastará recursos económicos de carácter público, pues hasta el momento no ha recibido dinero de la administración que está por concluir y los participantes en el festejo aportaron su trabajo voluntario.

Tentativamente, los actos protocolarios de la toma de protesta del alcalde electo de Torreón, inician el domingo 31 de diciembre con la toma de posesión de Jorge Zermeño Infante y los regidores que conformarán el nuevo Cabildo.

El 1 de enero, la primera Sesión Ordinaria de Cabildo, la aprobación del mismo y el nombramiento del Secretario del Ayuntamiento que será Sergio Lara Galván, como Contralor Luz Natalia Virgil Orona y el director de Seguridad Pública Municipal Primo Francisco García Cervantes.

Por la tarde de este mismo 1 de enero, las autoridades entrantes proyectaron la toma de protesta ante la ciudadanía en el Teatro Nazas a partir de las 19:00 horas, posteriormente acudirá a la Plaza Mayor para participar en la Verbena iniciará a las 17:30.

En torno a la inversión pública que se realizará para la toma de protesta aseguró que no han recibido recursos de la administración saliente para los trabajos previos a la toma de posesión ni para la entrega recepción, más no respondió si lo solicitó o no.

cale