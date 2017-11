TLCAN no ha mejorado vida de trabajadores: Mario Delgado

Ciudad de México

Después de 23 años de Tratado de Libre Comercio de América del Norte los salarios y la calidad de vida de los trabajadores mexicanos no han mejorado como en el resto de Norteamérica, por lo que se debe poner en la mesa de negociación una política de mejora salarial, señalaron senadores y especialistas.

TE RECOMENDAMOS: En TLCAN, no será México el que se levante de la mesa: Guajardo



En el foro La otra negociación. Un acuerdo para los pueblos, realizado en el Senado, el líder sindical canadiense, Jerry Dias, recordó que hace 23 años se dijo que el TLCAN traería beneficios para los trabajadores en Canadá, en Estados Unidos y en México.

“Nos dijeron que el nivel de vida de los trabajadores en México se elevaría para estar a la par de Estados Unidos y Canadá y fue una mentira. Por el contrario era una iniciativa para que los salarios bajaran y se lograra su supuesta igualdad”, expresó.

En su intervención, mencionó que desde los sindicatos y como parte de la delegación oficial de negociación, han declarado reiteradamente que no llegarán a un acuerdo hasta que los trabajadores mexicanos no tengan mejores condiciones de vida, mismas que el gobierno mexicano les ha negado al no querer discutir la mejora de los salarios.

Al respecto, señaló que en Canadá un trabajador de la industria automotriz puede comprar un coche en 5 meses mientras que en México en el mismo periodo de tiempo a los trabajadores sólo les alcanza para comprar cuatro llantas y un volante.

Por otra parte, el senador del bloque PT-Morena, Mario Delgado, indicó que dentro de la narrativa del TLCAN hay claramente cosas que no están funcionando, donde lo más evidente es la política salarial.

“Es una vergüenza para México que el ofrecimiento del gobierno en la renegociación del TLCAN sea una oferta laboral barata para las inversiones extranjeras. Por lo que vale la pena analizar qué sentido tiene un TLCAN que profundiza la desigualdad y los bajos salarios en nuestro país”, añadió.

El senador urgió al gobierno mexicano a plantear una agenda estratégica encaminada a que el acuerdo tenga un efecto inclusivo y de crecimiento en todos los países involucrados.

Además de poner sobre la mesa de discusión temas que han estado ausentes en la negociación oficial como la política salarial, el cambio climático y los derechos humanos.

Beatriz Cortés, de STUNAM, reprochó que al actual gobierno sólo le interese escuchar la opinión de los empresarios a quienes sí ha beneficiado el TLCAN y excluya al pueblo mexicano y sus organizaciones.

Con @JerryPDias el sindicalista canadiense que puso nervioso al gobierno mexicano en la negociación del #TLC por su propuesta de aumentar los salarios en México. #LaOtraNegociación#ABetterNAFTApic.twitter.com/dBMa5s0RvM — Mario Delgado (@mario_delgado1) November 17, 2017

“Es una burla que la participación del pueblo mexicano y sus organizaciones sólo sea a través de una supuesta consulta electrónica con preguntas generales sin ninguna garantía de que sus opiniones sean tomadas en cuenta”, agregó.

Alberto Arroyo, de RMALC México, condenó que las negociaciones del TLCAN se lleven a cabo de manera secreta. Y que la única forma de tener información sobre lo que se está acordando sea por medio de la cuenta de Twitter del presidente Trump.

TE RECOMENDAMOS: Inicia formalmente ronda 5 de negociaciones del TLCAN

Asimismo, lamentó que por parte del gobierno de México no se conozca ninguna propuesta en beneficio de los mexicanos. “Hasta ahora la única propuesta que nos beneficiaría a los trabajadores mexicanos es la de aumentar los salarios e irónicamente no viene del gobierno de Peña”, comentó.





JASR