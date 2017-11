Endurecerá CTAINL medidas contra perito de Colegio Americano

Monterrey

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (CTAINL) advirtió que endurecerán las medidas contra el perito a cargo de informar sobre la investigación por la filtración del video del Colegio Americano del Noreste, debido a que el mismo ha estado evadiendo los citatorios desde hace más de seis meses.

El presidente del Órgano, Sergio Mares Morán, informó el pasado 10 de septiembre que ya se tenían identificados a quienes grabaron el video del tiroteo en el Colegio Americano del Noreste y presuntamente lo subieron a redes sociales, pero no han podido actuar en consecuencia debido a que el perito no ha presentado el informe.

Por tal motivo consideró que está bloqueando la investigación e impidiendo que se sancionen a los responsables de la filtración del video, por lo que procedería una denuncia penal en su contra durante la próxima semana.

“Estamos tomando medidas y vamos a tomar medidas la próxima semana más drásticas en contra de quien pensó o quienes hayan pensado que la Comisión no es importante, que la Comisión no les va a hacer nada.

“A quien sea, lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias porque no puede ser que se burlen de lo que la Comisión está haciendo y sobre todo en un tema tan delicado como lo que sucedió en el Colegio Americano”, dijo.

Argumentó que evadir las comparecencias amerita una responsabilidad penal, y advirtió que no se debería subestimar el peso de la Comisión de Transparencia.

“Piensa: ‘es la Comisión de Transparencia, pues qué me hace la Comisión de Transparencia, no es Ministerio Público, no es la Procuraduría, no es fiscal, pues qué me pueden hacer’.

“Él o los que piensen que no va a pasar nada: sí va a pasar y eso lo vamos a demostrar la próxima semana. Yo estoy muy interesado y a la vez molesto porque no puede ser que nos quiera tomar el pelo o que esté protegiendo a alguien porque él se llevó información y eso es muy delicado”, dijo.

Finalmente señaló que se trata de un caso muy delicado que requiere una profunda seriedad en las investigaciones por lo que lanzó una última advertencia para que no se bloquee el trabajo de la CTAINL.