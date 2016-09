Pierdant negocia con The Guardian reparación del daño

Ciudad de México

La abogada Aurora Pierdant, hermana del empresario Arturo Pierdant, dijo que está en curso una negociación con el periódico inglés The Guardian para que le pague "una potencial compensación" luego de que el 9 de agosto publicó que fue despedida en 2011 por negligencia administrativa y sancionada para no ocupar cargos públicos.

TE RECOMENDAMOS: The Guardian: Angélica Rivera utiliza departamento en EU de posible contratista

El viernes el periódico se disculpó y borró una nota en la que acusó a Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, de utilizar un departamento en Florida, con un valor de 2.5 millones de dólares, el cual es propiedad de una empresa con intereses en licitaciones del gobierno federal.

El 15 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó que su amigo Ricardo Pierdant pagó un año de predial del departamento que su esposa tiene en un condominio de Miami como un favor especial.



TE RECOMENDAMOS: The Guardian retira nota de departamento de Rivera en Miami

"Yo sigo trabajando con mis abogados en Londres, estamos en negociaciones (con The Guardian) para una potencial compensación. Es una negociación privada", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Afirmó que la disculpa "es un paso en la dirección correcta", pero consideró que en lugar de disculparse, el periódico debió haber investigado. "Me mezclaron a mí y a mi familia en un asunto donde ponen sospechas de corrupción", dijo.

TE RECOMENDAMOS: Peña acepta que Pierdant pagó impuestos de departamento de Angélica

"Lo que sí puedo decir es que el daño que se me hizo sigue, es algo que no se quita tan fácil porque hablaron mal de mí, no tomaron información pública, no me buscaron, (el caso) se resolvió en agosto de 2013, en sentencia absolutoria", explicó.

Dijo que en el Reino Unido tiene el derecho de reclamar al periódico por ser un caso de difamación.

"Hay un derecho a reclamación, como estos (casos) que es difamación. Yo tengo cierto derecho cuando un medio utiliza mi nombre y provoca un daño", dijo.

Indicó que también está pidiendo que los medios mexicanos que reprodujeron la nota de The Guardian publiquen la disculpa. "Los links que yo saqué eran alrededor de 60, eran notas en diferentes tonos", señaló.





jbh