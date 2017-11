'The Economist' compara a López Obrador con el PRI

The Economist escribió un artículo en el que asegura que Andrés Manuel López Obrador no podía ser diferente al PRI si gana las elecciones en 2018 porque ha minado las instituciones democráticas, cuando en 2006 no aceptó la derrota en las urnas y se declaró "Presidente legítimo".

"El PRI fue corporativista y antidemocrático, con un sistema fuerte y único en América Latina hasta que transformó en una incompetencia corrupta", apuntó.

En ese sentido, la publicación dijo que López Obrador no sería diferente: "ha minado las instituciones democráticas de México. Después de una derrota estrecha en las elecciones presidenciales de 2006 se negó a conceder, alegando sin pruebas que el resultado fue fraudulento, se declaró el 'presidente legítimo' y dirigió protestas durante semanas".

Aunque aseguró que es difícil saber cómo sería López Obrador como Presidente de México, reconoció que el líder de Morena es "el favorito en 2018", pero debe aprender a conducirse como los héroes que el mismo refiere: Benito Juárez, Francisco I. Madreo y Lázaro Cárdenas, principalmente de este último.

