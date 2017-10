TEPJF pospone sesión correspondiente a elección en Coahuila

Saltillo, Coahuila

De último momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pospuso la Sesión del Pleno que se había programado para este miércoles 4 de octubre, a las 18:00 horas.

En la cual se resolverían asuntos sobre la fiscalización de recursos de los candidatos y partidos políticos de la elección de Coahuila.

El asunto que ha generado mayor expectativa es la impugnación de Miguel Ángel Riquelme Solís al dictamen y la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y egresos de los partidos y candidatos.

Sin embargo fue alrededor de las 21:30 horas que se dio a conocer que por acuerdo de la Sala Superior del TEPJF la sesión pública programada para este miércoles sería diferida “hasta nuevo aviso”, en un documento firmado por la Presidente del Tribunal, la magistrada Janine Otálora Malassis.

Durante el día algunas de las plataformas electrónicas del TEPJF tuvieron problemas de conectividad, la pagina principal no se encontraba disponible, aunque en las redes sociales no se percibía algún problema no había actualización de la información de manera oportuna.

En punto de las 18:00 horas se habilitó la transmisión en vivo con una imagen permanente de la insignia del Tribunal Electoral y hasta las 22:00 seguía habilitada “en espera de que iniciara la sesión”.

Actualización

A través de redes sociales, en la cuenta oficial de TEPJF, se dio a conocer que la sesión se realizaría el día 5 de septiembre.

rcm