TEPJF confirma triunfo del PRD en Ocuilan y Cocotitlán

Mario C. Rodríguez

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia en la que habrían convocado a elecciones extraordinarias en Ocuilan y Cocotitlán, por lo que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dominará en ambos municipios.



Hace algunas semanas la Sala Regional Toluca de este tribunal sentenció que, en ambos casos, los aspirantes utilizaron símbolos religiosos como parte de sus actos de campaña; indicaron que ello pudo haber alterado el curso de la elección y motivo por el que anularon ambos comicios convocando a elecciones extraordinarias.









Durante la sesión de este jueves, los magistrados la Sala Superior consideraron que no fue grave en el caso de Ocuilan y su candidato Félix Linares González, quien buscó la reelección. Él fue acusado de haber arrancado su campaña en el santuario de Chalma, un centro de alta concentración religiosa.



Los magistrados consideraron que no fue grave el que el entonces presidente municipal en su calidad de candidato haya participado en un templo religioso en un acto proselitista, ya que hubo por lo menos 5 mil votos de diferencia entre el perredista y el segundo puesto; además de que el santuario está ubicado en Malinalco y no en Ocuilan.



Al respecto, en sus redes sociales el alcalde reelecto, Félix Alberto Linares celebró el fallo de la corte. “El proyecto de continuidad en Ocuilan, va! El proyecto en Ocuilan viene revocando la nulidad y confirmando la validez de la elección”, expresó.



Por otra parte, la misma Sala Superior revirtió el acuerdo ST-JRC-200/2018, formulado originalmente por la Sala Regional Toluca y que contemplaba convocar a elecciones extraordinarias en Cocotitlán.



En este caso, se comprobó que el párroco participó en un evento del también perredista, Tomás Suárez. La Sala Toluca sentenció que su simple presencia en su investidura de representante religioso pudo haber alterado el curso de la elección.



Sin embargo, los jueces federales consideran que no fue de gravedad su discurso porque durante el video en el que se ve la participación del padre, jamás se pronunció a favor del sol azteca u otra fuerza política, por lo que decidieron revertir el fallo y dar el triunfo al PRD.



Derivado de estas resoluciones, el PRD seguirá al frente de la presidencia municipal de Ocuilan por un trienio más y encabezará Cocotitlán desde el próximo 1 de enero.





LC

​