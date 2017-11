Tenemos elementos para ganarle a AMLO: José Ignacio Peralta

México

Priista por genes y herencia. De los orgullosos de sí y su labor. Va en el segundo año de su gobierno. Está decidido a transformar Colima:

Nos han dicho que es sincero.

Muy sincero: uno de los valores más importantes es la verdad.

¿Seguro de sí?

Sí, por supuesto.

¿Y es verdad que ya conoce su estado?

Ciento por ciento: aquí nací, crecí, cada metro cuadrado.

¿Y diría que ya gobierna?

Sí. Desde el 11 de febrero de 2016, con mucho entusiasmo.

¿Colima se gobierna con miedo?

No. Se gobierna con firmeza, sobre todo con la ley en la mano.

¿Y ya le está gustando gobernar?

Me ha entusiasmado. Es un sueño que perseguí y no me arrepiento.

Seamos serios, ¿qué ha hecho con el poder?

Hemos resuelto problemas. Se utiliza el poder, el gobierno, para transformar Colima.

¿Ha sido corrupto?

No, nunca.

¿Ha dejado que otros se corrompan?

Lo evito. Cuando hay una situación que no es correcta, tomo medidas drásticas.

A ver, ¿siente que su esfuerzo ha sido bien remunerado?

Estoy aquí porque quiero, esa es la remuneración y estoy satisfecho.

¿Sigue siendo sincero?

Lo sigo siendo y lo seguiré siendo.

¿Ha instruido a alguien en su gobierno para cobrar cuotas por contratos?

No.

¿Nada por ruta de tránsito?

Nada.

¿Derecho de piso?

Absolutamente no.

¿Empresas fantasmas?

No.

¿Nada?

Nada. Si surgen, porque a veces no controlamos todo, lo paramos en seco.

¿Don Ignacio, nos está diciendo que es honesto?

¡Por supuesto!

¿Que no ha robado?

Claro.

¿Pues qué clase de gobernador es?

Uno que viene hacer su trabajo. Quiero sentirme satisfecho cuando sea ex gobernador.

¿Ninguna cuenta bancaria?

Un par de cuentas con fondos suficientes para salir adelante.

¿Dinero bajo el colchón?

No, no.

¿Don Ignacio, nos sigue diciendo que es honrado?

Así es.

¿Y sus policías?

Hay de todo. He reconocido públicamente que hay que seguir depurando.

¿Y sus ministeriales?

Lo mismo, siempre hay que estar atento.

¿Es verdad que Arnoldo Ochoa reprobó el examen de confianza?

No, es falso.

¿Y usted?

No lo he hecho.

¿Arnoldo es de toda su confianza?

Es mi secretario de Gobierno y goza de mi confianza.

¿Que ya viene un cambio en el gabinete?

El gabinete está permanentemente en evaluación.

¿Eso que lo escuche Javier Castañón?

Que lo escuchen todos los secretarios.

En fin, ¿cómo sobrelleva ser priista?

No es de sobrellevarlo. Soy priista desde que tenía 19 años.

¿Orgulloso?

Orgullosamente priista.

¿Qué tipo de priista?

Un priista que conoce su partido, que sabe la doctrina y los principios ideológicos.

¿Cuál es la ideología del PRI?

Una doctrina que viene de la justicia social, de la Revolución y que busca igualdad.

¿Es de los nuevos priistas?

De los priistas que están comprometidos con su partido.

¿Como los ex gobernadores que presumía el presidente Peña?

Cada quien tendrá que rendir cuentas. Eso no califica al partido, los califica a ellos.

¿Entonces lo priista se nace o se hace?

Hay quienes traemos el priismo en el ADN. Mi abuelo fue fundador del partido.

¿Pensé que diría que es priista por su tío Miguel de la Madrid?

Es otro orgullo de la familia y lo digo con toda honestidad.

Por cierto, ¿De la Madrid tuvo deterioro de sus facultades?

No lo sé. Lo vi poco ya después como ex presidente.

¿Mintió sobre la partida secreta que habría robado Salinas?

No lo sabría decir.

¿Sigue de sincero?

Por supuesto.

¿Colima les ha de parecer como propio?

Bueno, Colima es de todos los colimenses.

Regresemos, ¿que ha crecido el índice delictivo en su estado?

Sí, por supuesto.

¿En su primer año, el primer lugar en homicidios dolosos?

Sí, se incrementa en relación al tamaño de la población. Eso nos lleva a los primeros lugares.

¿Se duplicó el delito con arma de fuego?

Un incremento en homicidios dolosos del fuero federal que están relacionados con la delincuencia organizada.

¿De los estados peor catalogados en índice de paz?

Colima no vive un fenómeno colimense. Estamos inmersos en un fenómeno nacional y los generadores de violencia en Colima no están en Colima.

¿No?

¡No!

¿Colima, estado fallido?

No. Colima, un estado de derecho.

¿Aquí se hace responsable de la seguridad?

Sí, es un tema totalmente bajo mi responsabilidad.

¿Cuánto entra por los contenedores en el puerto de Manzanillo?

Son 2 millones y medio de contenedores al año. El puerto más importante del país.

¿Sigue siendo el preferido de los cárteles de Sudamérica?

No sé si es el preferido, pero sí está en las rutas logísticas del narcotráfico.

¿Entonces sigue operando el crimen?

Por lo menos lo intenta.

¿A usted lo han intimidado?

No, nunca.

¿Es usted parte del crimen?

¡Por supuesto que no!

¿Gobierna solo?

Gobierno solo y a plenitud.

Sigamos serios, ¿hasta cuándo negociará con el crimen organizado?

No vamos a negociar. La cancha esta pareja. No hay tregua, la ley es la ley.

¿Los está enfrentando gobernador?

Sí.

¿A los de Jalisco Nueva Generación?

No hay razones sociales registradas por ningún notario. Son delincuencia organizada quienes cometan delitos en Colima y son perseguidos.

¿A los del cártel de Sinaloa?

Tampoco hay acta notarial.

¿‘Los Caballeros Templarios’?

Lo mismo.

¿Nada de qué arrepentirse?

No. Hasta este momento vamos con firmeza.

¿Cuántos muertos más valen su gobierno?

No es un tema de contabilizar muertos. Es estrategia. Hay algo muy importante: la seguridad es un tema de percepción.

¿Eso que lo escuchen sus alcaldes?

Que lo escuche quien lo tenga que escuchar.

¿A usted qué lo haría renunciar?

No tengo idea, hasta ahorita nada.

¿Se sometería a la revocación de mandato?

Sí, por supuesto.

Aquí entre nos, ¿le ganó a Jorge Luis Preciado?

Y dos veces.

¿Limpiamente?

Limpiamente.

¿Todo bien con Mario Anguiano?

Ni bien ni mal. Él es ex gobernador y yo soy el que gobierna ahora.

¿Ya pagó sus sanciones económicas?

Lo acaban de dictaminar en el Congreso. La primera vez en la historia.

¿Resiste más auditorías?

Ojalá y haya más auditorías.

¿Y qué tal Fernando Moreno Peña?

Ex gobernador, delegado del PRI en Chihuahua. Lo veo ocasionalmente.

¿Su mentor?

No, es con quien tengo una relación política.

¿Se sigue sintiendo orgullosamente priista?

¡Por supuesto!

Gobernador, ¿quién mató a Crispín Gutiérrez?

No sabemos. Fue una ejecución clásica de la delincuencia organizada.

¿Quién cree que lo mandaría matar?

No quiero especular.

¿Conoce su estado?

Sí, claro.

¿Diría que está informado?

Sí.

¿Qué mensaje es el asesinato del alcalde para los colimenses?

Sí, tenemos que reconocer que es un desafío al estado.

¿Aquí le garantiza seguridad a la nueva alcaldesa?

Sí, le garantizo a ella y a todos los colimenses.

Oiga, ¿ya se supo quién mató a Silverio?

No, las investigaciones están en la procuraduría.

¿Accidente lo de Gustavo Alberto?

Creo que sí.

¿Usted se sube a un helicóptero?

Me he subido a varios.

¿Buen amigo del presidente Peña?

Lo estimo, lo respeto.

¿Y de Meade?

También.

¿El candidato?

Eso lo decidirá el partido.

¿Beltrones ya se dio por vencido?

No sé. No se menciona en los cuatro finalistas. Es amigo y sería un gran Presidente.

¿Cuánto les están pidiendo en el centro para 2018?

Nada. Al contrario, nosotros le estamos pidiendo.

¿No hay cuota para 2018?

No, por lo menos a mí no me lo han pedido.

¿Y cómo piensan competir?

Pues ya será problema de los candidatos.

¿Qué ve en 2018?

Competencia cerrada, fuerte.

¿El PRI gana o se impone?

El PRI gana. Yo gané en 2015. Hay competencia real y resultados apegados a la ley.

¿Le ganan a AMLO?

Tenemos elementos para poder decir con seriedad que sí.

¿Si ganan será un reconocimiento al gobierno de Peña?

Es un reconocimiento, pero también a la capacidad que tiene el PRI de gobernar.

Por cierto, ¿que lo acompañó en su equipo de transición en 2012?

Tuve el honor de que me invitara.

¿Y cuánto les dieron por Odebrecht?

No tengo idea. No sabía del caso Odebrecht. Tuve responsabilidad en telecomunicaciones.

¿Ahí quién miente?

No lo sé.

¿Y sigue siendo un orgulloso priista?

Siempre.