Tras reiterar que no está a favor del aumento a las tarifas del transporte, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Ramiro González, no descartó que el Gobierno del Estado recurra a un ''madruguete'' en ese sentido.

El legislador comentó que los organismos de transportistas continúan con su promoción al alza de las tarifas del transporte urbano, sin embargo, el servicio, consideró, es deficiente, y por ello sería incongruente el incremento.

“Siguen impulsando las tarifas los organismos, pero la postura del Legislativo, cuando menos de la fracción de Morena, sigue siendo la misma, no al aumento en las tarifas del transporte, no podemos ahorita en cuestión del transporte público, con la deficiencia que tenemos ahorita en el estado, con las áreas de oportunidad que tiene todo el transporte, sería incongruente aumentar las tarifas.

“No hemos visto un estudio, no hemos visto un esquema en el cual nos dé un índice de que podremos aumentar las tarifas, entonces hoy por hoy la postura sigue siendo la misma, a pesar de que lo estén manifestando los organismos y los consejos”, comentó.

En septiembre, el gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, anunció en un evento público en el municipio de Escobedo que era inevitable el aumento a las tarifas del transporte urbano, pero que buscará el menor incremento posible



La actitud del gobierno provocó la molestia de los legisladores locales que alistaban una solicitud de amparo.

“Nosotros tenemos dentro de ese consejo a la diputada Julia de los Monteros que es la presidenta de (la Comisión) del Transporte, hasta ahorita no hay ninguna sesión, hasta ahorita no se ha convocado a nada, no traen un dictamen, o sea, no, hasta ahorita sigue siendo un simple rumor.

“Pero como bien lo mencionan ustedes, ante unos antecedentes, pues se pudieran dar algunos madruguetes navideños, pero, insisto, sería otra vez en contra de la ciudadanía, en contra del pueblo. La gente ya no quiere cosas en lo oscurito y más en ese tema tan sensible como son las tarifas”, comentó González.





