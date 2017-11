Los temas de la plataforma, a votación este fin de semana

México

Será este fin de semana cuando el Frente Ciudadano por México defina los temas que impulsará en su plataforma electoral rumbo a la jornada del próximo año, pues hasta el momento no ha habido un consenso ni se han puesto sobre la mesa temas como la interrupción legal del embarazo, matrimonios igualitarios y la legalización de la mariguana.

En entrevista, el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, rechazó que el anteproyecto, que se dio a conocer en medios de comunicación, sea oficial y esté avalado por el Frente, conformado por su partido, el PAN y Movimiento Ciudadano.

“He conocido tres documentos, pero ninguno es el bueno. Se está trabajando, se están incorporando algunos temas, pero esto es solamente como un documento inicial, porque el propósito es conocer la opinión de la sociedad organizada, con grupos de especialistas. Es un documento muy inicial, muy incipiente para tener un mínimo y poder escuchar a grupos organizados que están interesados en participar con nosotros”, señaló.

El legislador admitió que existen temas en los que aún no hay coincidencia entre los tres partidos, “estos tendrán que abordarse de manera especial, se trata de ir juntos en lo que tenemos de coincidencia y las diferencias resguardarlas un poco, pero no están discutidos estos temas (la interrupción legal del embarazo, matrimonios igualitarios y la legalización de la mariguana) hasta este momento no se ha dicho… éstos no los aceptamos, ni mucho menos”.

—¿El PRD no se va a doblar ante el PAN?

—No es que alguien se doble ante unos o ante otros, cierto que algunos panistas, no todos, no coinciden con el tema de los matrimonios igualitarios o el tema de la despenalización del aborto, o el tema de la mariguana, pero esto no quiere decir que se supedite uno al otro, no, de ninguna manera.

Afirmó que en el momento en que se dé el debate “ya sabríamos como quedaría al final, pero no se ha dado ese debate todavía”.

Mencionó que el Frente está trabajando en su agenda, “el propósito es que este fin de semana se dé a conocer esta agenda mínima, que no es la agenda definitiva del Frente, porque le falta la participación sustantiva de grupos organizados y de especialistas que debemos escuchar y acatar si es que queremos un frente ciudadano”.