Taxistas denuncian opresión por parte de Gobierno

Monterrey

Un grupo de taxistas de Apodaca, San Nicolás de los Garza, Escobedo, y Ciénega de Flores denunciaron la opresión que el Gobierno Estatal hace a través de sus representantes de bases de taxistas.

En Apodaca, el taxista Juan de Dios Espinoza dijo que varios compañeros están siendo presionados para ir a fuerza a las reuniones al Palacio de Gobierno.

"Muchos de los compañeros no estamos de acuerdo en estar perdiendo el tiempo en ir hasta allá(Palacio de Gobierno), porque uno tiene que trabajar y juntar para la renta de 400 pesos diarios que nos cuesta; ir hasta allá es perder 250 o 300 que uno puede hacer en 2 horas y media, y la verdad no se nos hace justo que perdamos tiempo solo con ir a hacer bola, no se vale", dijo el taxista.

Otro conductor señaló que los obligan a pagar cuotas altas por mes, porque según ellos era el acuerdo para dejarlos trabajar en la sucursal de Soriana Sendero Lincoln.

"Aparte de dar una cuota mensual de 100 pesos nos obligan a ir a reuniones a los patios del Palacio de Gobierno y eso no se nos hace justo", afirmo el taxista.

También choferes del municipio de San Nicolás de los Garza refirieron que el grupo Arriaga los obliga a firmar un papel, en donde se comprometen a ir a mítines y plantones que este grupo realiza.

Cabe señalar que hace una semana varios grupos decidieron renunciar a la CTM e iniciar una relación con el Gobierno Estatal sobre nuevas concesiones y regularización de las mismas.