Pide suspender designación de fiscales por vacíos en ley

Monterrey

Debido a que la Constitución local establece que el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) debe estar integrado por nueve miembros, el abogado y aspirante al cargo de fiscal general, Omar Sergio Garza Guerra, señaló que la renuncia de un integrante pondría en riesgo la validez de la designación de los nuevos fiscales, por lo que pidió detener el proceso.

Garza Guerra acudió este lunes a la Oficialía de Partes del Congreso local a presentar un escrito dirigido al Pleno y a los integrantes del Comité de Selección para que se suspenda el proceso de designación de los tres fiscales hasta que se restablezcan a los nueve miembros, con el fin de evitar vicios de origen en el nombramiento.

"Imagínate que alguien quede fiscal general o fiscal anticorrupción o para delitos electorales y que haga algún procedimiento, te puedo mencionar un ejemplo, para el fiscal general que emita un inejercicio de la acción penal podrían venir consecuencias legales en su contra porque no fue legítimamente nombrado tan sencillo como lo establece la Constitución. Uno que se considera tener el perfil adecuado para este cargo no sería legalmente nombrado si no se corrige este procedimiento", dijo.

Mencionó que el Congreso deberá determinar el procedimiento para restablecer el número de miembros del Comité de Selección a través de una nueva convocatoria, ya que su papel en el proceso es muy importante y debe llevarse apegado a la legalidad.

El pasado viernes se dio a conocer mediante una fuente extraoficial del Congreso que Pedro Rubén Torres Estrada renunció al comité de selección debido a que sus actividades laborales y académicas le impidieron continuar.

Cabe destacar que con ocho integrantes en el Comité de Selección habría un problema para aplicar el criterio de desempate en la designación de los titulares de la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.