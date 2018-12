SRE y Migración se hacen bolas por deportados de EU

Redacción

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM) se hicieron bolas respecto a brindar albergue a los deportados por Estados Unidos, luego de que el país vecino confirmó que devolverá a México a los centroamericanos indocumentados, incluidos los solicitantes de asilo.



Ayer, la secretaria de Seguridad Nacional estadunidense, Kirstjen Nielsen, anunció que “los individuos que lleguen o entren a EU desde México ilegalmente o sin la documentación apropiada podrán ser devueltos mientras duran sus procedimientos de inmigración".



“Confrontaremos esta crisis de frente, defendiendo la ley y fortaleciendo nuestros compromisos humanitarios", dijo durante su comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara baja.



Posteriormente, la cancillería dio a conocer que el gobierno mexicano permitirá el regreso de los migrantes para que esperen su trámite de asilo “por razones humanitarias y de manera temporal”, a fin de que no estén en una situación de riesgo y vulnerabilidad.



No obstante, rechazó que esto implique aceptar ser Tercer País Seguro, condición que obligaría a las personas migrantes en tránsito a solicitar refugio en México, aunque podrán hacerlo si así lo deciden.



Al respecto, el titular del INM, Tonatiuh Guillén, advirtió que, en el corto plazo, no se tiene la capacidad operativa para recibir a los centroamericanos, además de que no es posible porque no se tiene la figura jurídica en la legislación.



Precisó que para poder aceptar que retornen a migrantes no mexicanos primero se tiene que plasmar en la ley: “No tenemos la estructura operativa ni la figura jurídica, esos son los obstáculos. No es que nos estemos oponiendo, simplemente en el corto plazo, como están las cosas, no tenemos capacidad de hacerlo".



Sobre qué pasará con la gente que comience su retorno, destacó que será un escenario “completamente nuevo", por lo que a su juicio la problemática será, por ejemplo, un punto de recepción. “El gran asunto en la recepción es la parte normativa, que es la parte central que nos impedirá, en corto plazo, hacerla”, recalcó.



En conferencia en la Secretaría de Gobernación, donde se informó sobre la campaña para combatir la discriminación y xenofobia hacia migrantes y el programa de capacitación a agentes, Guillén insistió en que el Congreso debe abordar el tema.



En el caso del retorno de mexicanos, ejemplificó, “hay todo un acuerdo, una práctica muy hecha, pero no es el caso de personas con otras nacionalidades, y por ello es necesario construir todo el aparto complementario, modificaciones a las leyes migratorias”.



En tanto, el consultor jurídico de la SRE, Alejandro Alday, señaló que el retorno de migrantes fue una decisión unilateral del gobierno de Donald Trump, pero que, de forma soberana y con apego a la ley y a acuerdos internacionales, México decidió proteger a estas personas.



“Les vamos a brindar asistencia porque esta medida unilateral los pone en una situación de una enorme vulnerabilidad y el gobierno tiene la convicción de proteger los derechos humanos de quienes están enfrentando esta situación, personas que pueden sufrir de enormes riesgos en caso de no ser acogidos”, sentenció.



Alday agregó que esta acción se limitará a personas que mantienen procesos de asilo, por lo que confió en que Estados Unidos garantice los mecanismos para su reingreso a fin de continuar su trámite, y que también tome las medidas pertinentes con el resto de migrantes irregulares.



Detalló que México no está a favor de “devolver” a sus países de origen a los migrantes que lleguen a territorio nacional y se les otorgará una visa humanitaria que les permita obtener trabajo, además de que no permanecerán confinados en un albergue.



Los extranjeros que podrán ingresar a este país son los que hayan recibido un citatorio con un juez migratorio y podrán entrar y salir del territorio nacional e incluso solicitar un permiso para trabajar durante su estancia.



TRASLADO EN TIJUANA



En Tijuana, la madrugada de ayer migrantes desalojaron el campamento colocado en la calle 5 de Mayo, donde durmieron más de un mes porque se negaban a irse a un albergue; aunque hubo quienes se resistieron y fueron arrestados.



Con el operativo, vigilado por defensores de derechos humanos, 178 centroamericanos se trasladaron al nuevo refugio, “El Barretal”; cuatro menores que viajan sin compañía se quedaron a disposición del Grupo Beta.



Mario Martínez Martínez, director de la Policía Municipal, aclaró que 24 fueron arrestados por consumir drogas o ingerir bebidas alcohólicas. “Ya será el juez calificador quien decida lo que procede en cada caso”, dijo.



RATIFICACIÓN



MARTHA BÁRCENA

NUEVA EMBAJADORA EN EU

Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores para América del Norte ratificaron a Martha Bárcena como embajadora de México en EU, quien adelantó un trabajo importante en redes sociales con los 50 consulados. También ratificaron a Juan Ramón de la Fuente como embajador ante la ONU.



