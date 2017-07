Reunión Peña-Trump debe transparentarse al máximo: PRD

Ciudad de México

El grupo parlamentario del PRD demandó que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga pública la agenda y los temas que se trataron en la reunión bilateral de los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20, en Hamburgo, Alemania.

Los senadores perredistas mencionaron que el G20 es el principal foro internacional en materia de cooperación en temas financieros y económicos, al cual nuestro país pertenece junto con las 18 principales economías del mundo.

Peña Nieto y Trump se reunieron en el marco de la Cumbre de Líderes, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores no detalló la agenda que se abordó.

"La relación bilateral entre México y Estados Unidos se encuentra en una coyuntura sumamente difícil para nuestro país, derivada no sólo por la renegociación del Tratado de Libre Comercio y los constantes ataques de Trump hacia nuestros connacionales y la construcción del muro, sino porque la misma se ha basado en actitudes serviles que no tienen como base la defensa del interés nacional, por lo que el gobierno federal no hace frente a los insultos y humillaciones del republicano", afirmaron.

Como ejemplo de lo anterior, los senadores recordaron que ni la SRE ni el Ejecutivo Federal desmintieron las recientes declaraciones de Donald Trump acerca de que su gobierno "acababa de aprobar la construcción de un oleoducto con México que impulsará las exportaciones de energía estadunidenses, y que irá por debajo del muro".

Después, Trump dijo que "tendrán que cavar un poco más profundo en esa sección".

Los legisladores insistieron que ante esta coyuntura en la relación México-Estados Unidos es necesario que se transparente al máximo la agenda y los temas que abordaron los presidentes Peña Nieto y Donald Trump, en especial, porque la reunión puede influir en las próximas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se prevé que inicien en agosto.

Afirmaron que esta cumbre del G20 está marcada por la confrontación directa que se ha dado en los últimos meses entre los Estados Unidos y otras naciones, no sólo México, por lo que se espera que transcurra en un ambiente ríspido, sobre todo, al ser auspiciada por Alemania, país que ha sido atacado de manera reiterada por Trump, principalmente por temas relacionados con el déficit comercial que tiene nuestro vecino del norte con el país germano y con asuntos relacionados a la seguridad.













